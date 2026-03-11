«Даллас» не станет мириться с потерей очков в родных стенах

прогноз на матч НХЛ, ставка за 2.22

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Эдмонтон». Игра пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 13 марта. Начало встречи — в 03:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Даллас — Эдмонтон с коэффициентом для ставки за 2.22.

«Даллас»

Турнирное положение: В 64 матчах «Даллас» набрал 90 очков и прочно обосновался на 2-й позиции в таблице Запада. На 5 турнирных пунктов техасцы отстают от «Колорадо».

Последние матчи: Неделей ранее «Даллас» отправился в командировку в Канаду, где нанес крупные поражения «Ванкуверу» (6:1) и «Калгари» (6:1).

На домашней же площадке «Старз» не сумели справиться с «Колорадо» в битве лидеров (4:5, бул.). В других матчах в Техасе команда Глена Гулуцана переиграла «Чикаго» (4:3, от) и «Вегас» (2:1).

Не сыграют: Радек Факса, Роопе Хинтц, Микко Рантанен, Тайлер Сегин.

Состояние команды: На текущее время «Даллас» остается одной из самых стабильных команд НХЛ, которая непременно попытается навязать борьбу «Колорадо» в гонке лидеров чемпионата.

До игры против «Эвеланш» коллектив из «Штата одинокой звезды» одержал десять побед кряду, тогда как на отрезке в 13 последних матчей подопечные Глена Гулуцана заработали 25 очков из 26 возможных.

«Эдмонтон»

Турнирное положение: На момент написания в активе «Эдмонтона» — 65 матчей и 72 заработанных балла, с которыми команда находится на 6-й строчке в таблице Запада, по дополнительной разнице опережая «Вегас».

Последние матчи: В начале марта «Эдмонтон» провел две подряд встречи на домашнем льду, где переиграл «Оттаву» (5:4, от), но не справился с «Каролиной» (3:6).

В рамках недавних выездов коллектив Криса Кноблауха установил победный результат на территории «Вегаса» (4:2) и лишил двух турнирных пунктов «Колорадо» (4:3).

Не сыграют: Маттиас Янмарк, Кертис Лазаль, Адам Хенрик.

Состояние команды: «Эдмонтон» остается одним из самых нестабильных клубов НХЛ, представляющих высший эшелон «звездности». При этом мы говорим о команде, которая видится одним из фаворитов в кубковой борьбе.

По итогам 65 сыгранных матчей коллектив Криса Кноблауха входит в тройку наиболее результативных в лиге, тогда как по игре демонстрирует не столь однозначные результаты. Так, в 10 предыдущих встречах «Ойлерз» потерпели 6 поражений.

Статистика для ставок

«Даллас» победил «Эдмонтон» в 2-х последних матчах кряду

«Эдмонтон» забивал 4 гола и более в 3-х личных встречах из 5 последних

В 7 личных встречах из 9 последних команды забивали не менее 6 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Далласа» оценивается букмекерами в 2.22, ничья — в 4.36, победа «Эдмонтона» — в 2.84.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.58, на тотал меньше 5.5 — за 2.23.

Прогноз: Пока «Эдмонтон» проводит суетливый отрезок, «Даллас» демонстрирует образец устойчивости. В домашних стенах закаленные техасцы рассчитывают сыграть исключительно с позиции доминирования и добиться уверенного результата.

Ставка: «Даллас» победит за 2.22.

Прогноз: Обе команды сфокусируются на активных комбинационных действиях наряду с быстрыми накатами в зону соперника. Эти основы формируют тактический рисунок и «Далласа», и «Эдмонтона». За счет высокого темпа встреча непременно раскроется в плане голевой эффективности.

Ставка: Тотал больше 6.5 за 2.20.