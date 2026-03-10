прогноз на матч НХЛ, ставка за 2.08

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Филадельфия» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет в «Уэллс Фарго Центре» 12 марта. Начало встречи — в 02:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Филадельфия — Вашингтон с коэффициентом для ставки за 2.08.

«Филадельфия»

Турнирное положение: Филадельфийцы находятся на 12-й позиции в таблице Восточной конференции с 69 очками после 63 сыгранных матчей. От восьмерки команда из Пенсильвании отстает на 7 пунктов.

Последние матчи: Первую игру весенней серии «Филадельфия» провела на льду «Торонто», над которым одержала волевую победу (3:2, бул.).

На домашнем катке команда Рика Токкета не справилась с «Ютой» (0:3), но в гостях переиграла «Питтсбург» в дерби Пенсильвании (4:3, бул.). В последней встрече «Флайерз» на своей территории сгорели «Рейнджерс» (2:6).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: Родриго Аболс, Тайсон Ферстер, Гарнет Хэтэуэй, Трэвис Конекни, Ник Силер.

Состояние команды: Из команды, входящей в группу претендентов на плей-офф, «Филадельфия» откатилась до статуса классического «середняка», которому вряд ли будет позволено прорваться в кубковый раунд.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Одной из проблем «Флайерз» на дистанции оказалась низкая эффективность атакующих сочетаний. В настоящее время «Филли» входит в тройку худших клубов Востока по результативности, тогда как 9 матчей из последних 15 закончились ее поражением.

«Вашингтон»

Турнирное положение: «Вашингтон» провел 65 матчей и заработал 71 очко, прописавшись на 11-й строке в таблице Востока. От кубковой зоны столичный коллектив отделяют 5 пунктов.

Последние матчи: Во встрече 1 марта «Вашингтон» потерпел крупное поражение от «Монреаля» (2:6), а тремя днями позже проиграл «Юте» (2:3).

Очередной потерей двух очков обернулся выезд команды Спенсера Карбери на территорию «Бостона» (1:3). За матчем в «ТД Гарден» последовала крупная домашняя победа над «Калгари» (7:3).

Не сыграют: У «Вашингтона» потерь нет.

Состояние команды: «Вашингтон» проводит крайне неровный сезон, испытывая трудности в поддержании боеспособной формы на дистанции наряду с низкой эффективностью атакующих сочетаний.

Одной из самых острых проблем «Кэпиталз» последнего отрезка является динамика гостевых результатов. Так, за пределами домашней площадки коллектив Спенсера Карбери потерпел 14 поражений в 18 предыдущих выездах.

Статистика для ставок

«Вашингтон» победил в 5 личных встречах из 6 последних

В 4-х личных встречах из 6 последних команды забивали не менее 6 голов

«Вашингтон» одержал 3 победы в 4-х последних играх на льду «Филадельфии»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Филадельфии» оценивается букмекерами в 2.36, ничья — в 4.21, победа «Вашингтона» — в 2.71.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.76, на тотал меньше 5.5 — за 2.16.

Прогноз: «Филадельфия» в сущности проваливает сезон, но в контексте встречи с «Вашингтоном» на домашней территории способна забрать победные +2, учитывая безобразную форму, которую «Кэпиталз» демонстрируют за пределами столицы.

2.08 «Филадельфия» не проиграет + ТБ 4.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.08 на матч Филадельфия — Вашингтон позволит вывести на карту выигрыш 1080₽, общая выплата — 2080₽

Ставка: «Филадельфия» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.08.

Прогноз: В родных стенах «Флайерз» постараются проявить неуступчивый характер, за счет которого можно скрыть многие недочеты в игре. Сама встреча тем временем рискует выйти за рамки основного времени на фоне неспособности обеих команд добиться поставленных целей в трех периодах.

4.21 Ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 4.21 на матч Филадельфия — Вашингтон принесёт прибыль 3210₽, общая выплата — 4210₽

Ставка: Ничья за 4.21.