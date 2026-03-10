В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» будет принимать «Локомотив». Игра пройдет на «УГМК-Арене» 11 марта. Начало встречи — в 17:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Автомобилист — Локомотив с коэффициентом для ставки за 2.20.
«Автомобилист»
Турнирное положение: В таблице Восточной конференции «Автомобилист» размещен на 4-й позиции. В 63 матчах уральцы набрали 80 очков, на 10 пунктов опередив «Салават Юлаев».
Последние матчи: Зимнюю серию «Автомобилист» завершил домашней победой над «Ак Барсом» (3:2, бул.), а весеннюю начал со скромной победы на льду ЦСКА (1:0).
В следующей встрече в столице команда Николая Заварухина прикончила «Динамо» Москва (4:0), после чего одержала значимую победу над «Металлургом» Мг в гостевой битве за Урал (3:1).
Не сыграют: У «Автомобилиста» потерь нет.
Состояние команды: На флажке регулярного сезона «Автомобилист» набрал приличную форму. Команда вряд ли сможет подняться выше 4-й позиции, но ее тонус перед началом плей-офф внушает доверие.
На отрезке в 9 матчей подопечные Николая Заварухина оформили 8 побед. Между тем екатеринбуржцы идут без поражений в 6 встречах кряду, включая 3 игры на домашней площадке.
«Локомотив»
Турнирное положение: «Локомотив» провел 64 игры и заработал 93 очка, с которыми занимает 1-е место в таблице Запада, на 10 баллов опережая минское «Динамо».
Последние матчи: До старта новой игровой недели «Локомотив» провел трехматчевую командировочную серию, которую начал с победы над СКА (5:2).
По паре зачетных баллов команда Боба Хартли забрала на территории «Северстали» (3:2, бул.) и «Сочи» (3:2). Накануне ярославцы вновь сыграли с череповчанами, но на домашнем льду, где выдали очередную победу (4:3, от).
Не сыграют: У «Локомотива» потерь нет.
Состояние команды: За четыре тура до завершения регулярного сезона «Локомотив» демонстрирует великолепную форму. Команда побеждает в борьбе лидеров Запада и прекрасно себя чувствует в игровом ключе.
К матчу на Урале команда Боба Хартли готовится на фоне 8 победных результатов кряду. Более того, на отрезке в 16 последних матчей ярославцы дали всего одну осечку.
Статистика для ставок
- «Локомотив» не проигрывает в гостях на протяжении 4-х последних матчей
- В 6 последних личных встречах команды не забивали больше 4-х голов
- «Автомобилист» победил в 5 личных встречах из 6 последних на домашнем льду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Автомобилиста» оценивается букмекерами в 2.77, ничья — в 4.25, победа «Локомотива» — в 2.30.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.50, на тотал меньше 5.5 — за 1.50.
Прогноз: «Автомобилист» находится в прекрасной форме, но его проблема заключается в том, что уверенный ход набрал «Локомотив». Команда Боба Хартли обладает предельной устойчивостью и образцом тактики, способной обеспечить результат в Екатеринбурге.
Ставка: «Локомотив» не проиграет + ТМ 5.5 за 2.20.
Прогноз: Как правило, в личных встречах «Локомотив» успешно сдерживает наступательную активность «Автомобилиста» и не позволяет тому выходить на высокий показатель результативности. Предстоящий выезд ярославцы попытаются провести в аналогичном направлении.
Ставка: Индивидуальный тотал «Автомобилиста» меньше 2 за 2.06.