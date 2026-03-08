В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Калгари». Игра пройдет на «Кэпитал Уан-Арене» 10 марта. Начало встречи — в 02:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Вашингтон — Калгари с коэффициентом для ставки за 2.08.

«Вашингтон»

Турнирное положение: В 64 матчах «Вашингтон» заработал 69 очков, с которыми опустился на 12-ю позицию в таблице Востока, на 6 зачетных баллов отстав от зоны плей-офф.

Последние матчи: С момента возобновления сезона «Вашингтон» на столичной арене сумел зафиксировать победы над «Филадельфией» (3:1) и «Вегасом» (3:2).

За серией локальных успехов последовал крупный провал на площадке «Монреаля» (2:6). В последних матчах команда Спенсера Карбери проиграла «Юте» дома (2:3) и «Бостону» в «ТД Гарден» (2:3).

Не сыграют: У «Вашингтона» нет потерь.

Состояние команды: Наигрывание структуры, способной обеспечить стабильность на дистанции, является задачей, которую тренерский штаб Спенсера Карбери безуспешно пытается решить по ходу сезона.

Пока же «Вашингтон» зачастую действует импульсивно и при этом рискует не выйти в плей-офф. В 7 последних матчах «Кэпиталз» потерпели 4 поражения, однако на домашнем льду выиграли в 5 встречах из недавних 6.

«Калгари»

Турнирное положение: В таблице Западной конференции «Калгари» находится на 14-м месте с 57 очками, заработанными в 62 встречах. От зоны восьмерки канадцы из Альберты отстают на 10 баллов.

Последние матчи: После паузы в регулярке «Калгари» в рамках калифорнийской серии разбил «Сан-Хосе» (4:1), но проиграл «Лос-Анджелесу» (0:2) и «Анахайму» (2:3, бул.).

Вернувшись на домашнюю площадку, команда Райана Гуски сгорела «Далласу» (1:6) и «Оттаве» (1:4). На этом фоне неожиданной и яркой оказалась победа «Флэймз» над «Каролиной» (5:4).

Не сыграют: Джей Бин, Самюэль Гонзек, Джонатан Юбердо, Джоэл Хэнли.

Состояние команды: «Калгари» проводит бездарный сезон, в основе которого лежат фрагментарные всплески высокого исполнения при длительных сериях слабых по качеству матчей.

В настоящее время «Флэймз» являются самыми мало забивающими представителями лиги и при этом не могут продемонстрировать качеств, за счет которых можно было бы бороться за плей-офф.

«Вашингтон» победил в 4-х личных встречах из 5 последних

В 4-х личных встречах из 5 последних команды забивали меньше 5 голов

«Вашингтон» победил в 5 домашних матчах из 6 последних

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Вашингтона» оценивается букмекерами в 2.08, ничья — в 4.26, победа «Калгари» — в 3.17.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.84, на тотал меньше 5.5 — за 2.05.

Прогноз: «Вашингтон» проводит амплитудные отрезки и не может встать на путь стабильности. Но на домашнем льду ситуация меняется в другом направлении, как правило, в пользу «Кэпиталз». При своих зрителях команда Карбери показывает хорошие результаты и разбирается с соперниками уровня «Калгари».

Прогноз: На текущий момент в лиге нет худшей команды в плане результативности, чем «Калгари». При всех проблемах в защите «Кэпс» едва ли допустят большое количество грубых ошибок в такой игре.

