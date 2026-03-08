Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 8 марта.

«Баффало» — «Нэшвилл» — 3:2

«Баффало» занимает третье место в таблице Восточной конференции с 82 очками поле 63 матчей.

«Нэшвилл» (64 очка после 63 игр) располагается на 11-м месте в Западной конференции.

«Питтсбург» — «Филадельфия» — 3:4 Б

Победный буллит исполнил Тревор Зеграс.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин пропускал матч из-за дисквалификации.

«Питтсбург» (76 очков после 62 матчей) располагается на шестом месте в таблице Восточной конференции. «Филадельфия» (69 очков после 62 встреч) идет на 11-м месте.

«Виннипег» — «Ванкувер» — 3:2 ОТ

«Виннипег» занимает 12-е место в таблице Западной конференции с 62 очками после 62 игр.

«Ванкувер» (46 очков после 63 матчей) располагается на 16-м месте.

«Коламбус» — «Юта» — 4:5 ОТ

Российский нападающий Кирилл Марченко сделал две результативные передачи.

«Коламбус» проиграл после трех побед подряд. Он занимает девятое место в таблице Восточной конференции с 73 очками после 62 игр. «Юта» (72 очка после 63 игр) располагается на пятом месте.

«Лос-Анджелес» — «Монреаль» — 3:4

Российский нападающий Артемий Панарин сделал результативную передачу.

«Лос-Анджелес» (64 очка после 62 матчей) занимает 10-е место в таблице Западной конференции. «Монреаль» (78 очков после 62 встреч) располагается на четвертом месте в Восточной конференции.

«Торонто» — «Тампа-Бэй» — 2:5

Российский нападающий Никита Кучеров сделал четыре результативные передачи.

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 27 бросков в створ из 29.

«Торонто» занимает 15-е место в таблице Восточной конференции с 65 очками после 64 встреч.

«Тампа» с 82 очками после 61 игры идет на втором месте в Восточной конференции.

«Калгари» — «Каролина» — 5:4

Форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников набрал 2 (1+1) очка. Его соотечественник и партнер по команде Александр Никишин отметился голом.

«Каролина» с 86 очками после 63 матчей возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. «Калгари» с 57 баллами после 62 игр идет 14-м на «Западе».

«Сан-Хосе» — «Айлендерс» — 1:2 ОТ

В овертайме шайбу забросил форвард «Айлендерс» Бо Хорват.

«Айлендерс» набрали 77 очков за 64 матча и располагаются на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции.

«Сан-Хосе» с 66 очками после 61 игры находится на девятой строчке в Западной конференции.

«Сиэтл» — «Оттава» — 4:7

Россиянин Артем Зуб записал на свой счет результативную передачу.

«Оттава» набрала 71 очко за 62 матча и занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

У «Сиэтла» 67 очков в 62 играх и восьмая строчка на «Западе».