Удивит ли «Чикаго» одного из лидеров Запада?

прогноз на матч НХЛ, ставка за 2.65

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Чикаго» будет принимать «Юту». Игра пройдет на арене «Юнайтед Центр» 10 марта, начало — в 03:30 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Чикаго — Юта с коэффициентом для ставки за 2.65.

«Чикаго»

Турнирное положение: В Западной конференции «Чикаго» занимает 15-е место, набрав 56 очков. От зоны плей-офф команда из Иллинойса отстаёт на 10 пунктов.

Последние матчи: «Ястребы» на своём льду уступили «Ванкуверу» со счётом 3:6.

Не сыграют: В составе «Чикаго» не сыграют два хоккеиста: из строя команды выбыли Райан Эллис и Ши Вебер. Из-за болезни не сыграет вратарь иллинойсцев Спенсер Найт.

Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата «Чикаго» смог обыграть лишь «Юту» (4:0), а также уступил «Колорадо» (1:3), «Нэшвиллу» (2:4) и «Виннипегу» (2:3 ОТ).

«Юта»

Турнирная таблица: В Западной конференции команда из Солт-Лейк-Сити занимает 5-е место, «Юта» в 63 матчах регулярного чемпионата набрала 72 очка.

Последние матчи: «Юта» в гостях нанесла поражение «Коламбусу» (5:4). Все решилось в овертайме, решающую шайбу в сетку ворот соперника забросил форвард Логан Кули.

Не сыграют: В составе «Юты» из-за травмы не сыграет Михаил Сергачев.

Состояние команды: Хоккеисты Андре Туриньи одержали победу в третьем матче подряд, помимо встречи с «Коламбусом», команда из Солт-Лейк-Сити одержала победы в играх против «Филадельфии» (3:0) и «Вашингтона» (3:2).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Юты» оценивается букмекерами в 1.83, ничья — в 4.40, а победа «Чикаго» — в 3.55.

На тотал больше 6 можно поставить за 1.97, на тотал меньше 6 — за 1.80.

Прогноз: «Чикаго» в этом сезоне дважды обыграли «Юту» с разницей в 2 и 4 шайбы. Несмотря на 15-е место в Западной конференции, иллинойсцы вполне могут добиться новой победы над соперником.

Ставка: Фора «Чикаго» (0) с коэффициентом 2.65.

Прогноз: В среднем за матч хоккеисты «Юты» и «Чикаго» забрасывают по 4 шайбы. Можно сыграть на результативности поединка.

Ставка: ТМ 6 с коэффициентом 1.80.