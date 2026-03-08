прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.06

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать «Сибирь». Игра пройдет на «G-Drive Арене» 9 марта. Начало встречи — в 14:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Авангард — Сибирь с коэффициентом для ставки за 2.06.

«Авангард»

Турнирное положение: На турнирном балансе «Авангарда» — 90 очков после 63 матчей. В таблице Востока омичи расположены на 2-й позиции, на 7 баллов отставая от «Металлурга».

Последние матчи: Последнюю игру на своей территории «Авангард» провел 27 февраля. В тот день хозяевам арены «G-Drive» удалось добиться победы над «Металлургом» (3:2, от).

На неделе команда Ги Буше зафиксировала победы на территории «Спартака» (4:1) и ЦСКА (2:0), за матчами с которыми последовало неожиданное поражение от «Сочи» (1:3).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: Александр Волков.

Состояние команды: При эпизодических промахах на дистанции «Авангард» проводит хороший сезон. Команда находится в тройке лучших по темпу турнирных приобретений и входит в топ-3 чемпионата по результативности.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Однако в последние недели коллектив Ги Буше начал растрачивать свой потенциал впустую. Так, в 8 предыдущих матчах омичи потерпели 4 поражения. Кроме того, «Авангард» проиграл в 5 встречах из 11 последних в домашних стенах.

«Сибирь»

Турнирное положение: В 63 матчах «Сибирь» заработала 60 очков, с которыми расположилась на 8-й строчке в таблице Восточной конференции, на 3 пункта опережая «Амур».

Последние матчи: Последнюю серию гостевых матчей «Сибирь» начала с поражения от «Авангарда» 20 февраля (2:1, бул.).

В других матчах выездного этапа команда Ярослава Люзенков уступила «Нефтехимику» (0:1) и «СЮ» (2:3, от), но обыграла «Шанхайских Драконов» в рамках встречи в Китае (2:1). Накануне новосибирцы сгорели «Ак Барсу» (3:6).

Не сыграют: Тимур Ахияров, Архип Неколенко.

Состояние команды: «Сибирь» по-прежнему опережает «Амур» в борьбе за последнюю строчку в кубковой восьмерке, но у финишной черты сезона ощущает давление.

Пока хабаровчане фиксируют локальные успехи, команда Ярослава Люзенкова испытывает проблемы. Так, в 6 предыдущих встречах сибиряки установили только один победный результат.

Статистика для ставок

«Авангард» победил в 4-х личных встречах из 5 последних

В 3-х личных встречах из 4-х последних команды забивали 6 голов и более

«Авангард» обыграл «Сибирь» в 7 последних матчах на своей территории

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Авангарда» оценивается букмекерами в 1.53, ничья — в 4.80, победа «Сибири» — в 5.91.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.13, на тотал меньше 5.5 — за 1.78.

Прогноз: «Авангард» в последних матчах довольно сдержан в наступательных эпизодах, тогда как для «Сибири» академичность является основной тактики. На этом фоне личная встреча может пройти достаточно скромно с точки зрения результативных действий.

2.06 Тотал меньше 5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.06 на матч Авангард — Сибирь принесёт чистый выигрыш 1060₽, общая выплата — 2060₽

Ставка: Тотал меньше 5 за 2.06.

Прогноз: «Сибирь» выглядит не лучшим образом в понимании результатов, но по игре навязывает борьбу, в том числе и топам. «Авангард» с его свойственной манерой терять концентрацию может столкнуться с давлением, справится с которым будет непросто.

2.47 «Сибирь» не проиграет Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.47 на матч Авангард — Сибирь принесёт прибыль 1470₽, общая выплата — 2470₽

Ставка: «Сибирь» не проиграет за 2.47.