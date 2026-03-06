В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Бостон» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет в «ТД Гарден» 7 марта. Начало встречи — в 20:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Бостон — Вашингтон с коэффициентом для ставки за 2.16.

«Бостон»

Турнирное положение: На момент написания «Бостон» провел 60 матчей и заработал 73 очка. В таблице Востока клуб из Массачусетса находится на 7-й позиции, на 3 балла опережая «Коламбус».

Последние матчи: В конце непродолжительной февральской программы «Бостон» добился очередной победы на домашнем льду в матче против «Коламбуса» (4:2).

В следующей встрече, 28 февраля, команда Марко Штурма потерпела гостевое поражение от «Филадельфии» (1:3). Тем временем возвращение в родные стены закончилось победой над «Питтсбургом» (3:1).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: У «Бостона» потери отсутствуют.

Состояние команды: По ходу сезона «Бостон», как любой классический «середняк с замашками топа», демонстрирует серии взлетов и неудач. Вместе с тем команда остается в активной борьбе за нижние строчки в зоне плей-офф.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Одним из козырей нынешних «Брюинз» является игра при домашних болельщиках. Так, в «ТД Гарден» команда Марко Штурма идет без поражений на протяжении 11 матчей кряду. На этом отрезке бостонцы побеждали в 3 шайбы и более в четырех случаях.

«Вашингтон»

Турнирное положение: В активе «Вашингтона» — 69 очков и 63 матча на момент написания. В таблице Востока столичный коллектив расположен на 10-й строке, на 4 пункта отставая от восьмерки.

Последние матчи: После возобновления чемпионата «Вашингтон» провел два матча на своей площадке. В столице «Кэпс» одержали верх над «Филадельфией» и переиграли «Вегас» (3:2).

Старт весенней серии «Кэпиталз» встретили в Канаде, где устроились на крупное поражение от «Монреаля» (2:6). Накануне команда Спенсера Карбери вернулась в домашние стены и уступила «Юте» (2:3).

Не сыграют: Джон Карлсон, Алексей Протас.

Состояние команды: При относительно низкой глубине молодых топ-исполнителей, «Вашингтон» нередко испытывает проблемы с точки зрения командного тонуса, в результате которых становится трудно сохранять эффективность игрового рисунка.

Ввиду отсутствия последовательности в результатах на длительных отрезках «Кэпиталз» не могут закрепиться в зоне Кубка. В 6 последних матчах коллектив Карбери одержал 3 победы при 3-х поражениях.

Статистика для ставок

«Бостон» обыграл «Вашингтон» в 2-х последних матчах с одинаковым счетом 3:1

«Вашингтон» одержал 4 победы в 6 последних матчах на территории «Бостона»

В 5 личных встречах из 7 последних на территории «Бостона» команды забивали от 6 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Бостона» оценивается букмекерами в 2.16, ничья — в 4.23, победа «Вашингтона» — в 3.02.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.73, на тотал меньше 5.5 — за 2.21.

Прогноз: «Вашингтон» по-прежнему волатилен в условиях высокой плотности матчей, в то время как «Бостон» в домашних стенах демонстрирует лучшую версию себя. На своей территории «Брюинз» не проигрывают с начала января. «Кэпиталз» в текущем положении вряд ли нарушат этот порядок.

2.16 «Бостон» победит Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.16 на матч Бостон — Вашингтон принесёт чистый выигрыш 1160₽, общая выплата — 2160₽

Ставка: «Бостон» победит за 2.16.

Прогноз: «Бостон» любит и умеет играть результативно при своих трибунах, поэтому в матче против нестабильного в обороне «Вашингтона» велика вероятность увидеть содержательный атакующий хоккей в реализации хозяев.

1.78 Индивидуальный тотал «Бостона» больше 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.78 на матч Бостон — Вашингтон принесёт прибыль 780₽, общая выплата — 1780₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Бостона» больше 3 за 1.78.