прогноз на матч КХЛ, ставка за 1.92

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги ЦСКА будет принимать «Трактор». Игра пройдет на «ЦСКА-Арене» 6 марта. Начало встречи — в 19:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч ЦСКА — Трактор с коэффициентом для ставки за 1.92.

ЦСКА

Турнирное положение: В 62 матчах ЦСКА набрал 74 очка, с которыми находится на 5-м месте в таблице Западной конференции, на 2 пункта отставая от «Торпедо».

Последние матчи: На домашнем льду на прошлой неделе ЦСКА добыл скромную победу над «Нефтехимиком» (2:0), после чего взял верх над «Шанхайскими Драконами» в матче, в котором горел 0:4 (6:5, от).

После триллера с 10 шайбами команда Игоря Никитина скромно уступила «Автомобилисту» (0:1). Во встрече 4 марта армейцы не справились с «Авангардом» (0:2).

Не сыграют: Денис Гурьянов, Клим Костин, Данила Моисеев, Владислав Провольнев.

Состояние команды: После сильного отрезка, который тянулся с 20-х чисел января до середины февраля, ЦСКА сменил палитру на более мрачную. Произошло это в момент, когда команда сошлась с топ-соперниками.

Прогнозы и ставки на КХЛ

В 6 последних встречах столичный коллектив потерпел 4 поражения. В рамках каждого проигранного матча армейцы не забивали больше одного гола. Кроме того, лишь единожды в 9 предыдущих играх результативность команды вышла за рамки 2-х заброшенных шайб.

«Трактор»

Турнирное положение: «Трактор» переместился на 6-ю позицию в таблице Восточной конференции. В 61 игре уральцы заработали 65 очков и на 2 турнирных пункта опередили «Нефтехимик».

Последние матчи: В матче 23 февраля «Трактор» разобрался с «Ладой» (4:2), а несколькими днями позже в гостях не смог справиться с «Салаватом Юлаевым» (2:3, бул.).

Потерей 2-х зачетных баллов завершилась скромная домашняя встреча челябинцев с «Ак Барсом» (0:1). Последнюю игру команда Евгения Корешкова провела на льду «Торпедо», где взял уверенный результат (5:0).

Не сыграют: У «Трактора» потерь нет.

Состояние команды: Укомплектованный мастерами высокого полета, «Трактор» столкнулся с чередой трудных вызовов, которые стали причиной разочаровывающего сезона.

В 7 предыдущих матчах команда Евгения Корешкова проиграла четырежды. По количеству пропущенных голов в родной конференции челябинцы уступают лишь «Барысу» и «Адмиралу».

Статистика для ставок

«Трактор» победил в 4 личных встречах из 5 последних

«Трактор» обыграл ЦСКА в 3 шайбы и более в 3 личных встречах из 5 последних

В 5 личных встречах из 6 последних команды забивали меньше 5.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа ЦСКА оценивается букмекерами в 1.81, ничья — в 4.28, победа «Трактора» — в 4.07.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.27, на тотал меньше 5.5 — за 1.70.

Прогноз: На домашней площадке ЦСКА не справится с темпом, который зачастую диктует «Трактор», поэтому команда Игоря Никитина попытается «засушить» соперника и добиться результата в комфортном — невысоком — игровом ритме.

Тотал меньше 5



Ставка: Тотал меньше 5 за 1.92.

Прогноз: ЦСКА по-прежнему испытывает проблемы в так называемых «топ-вывесках». «Трактор» со своей стороны обладает теми игровыми качествами и исполнителями, которые способны обеспечить результат на столичной арене.

«Трактор» не проиграет



Ставка: «Трактор» не проиграет за 2.06.