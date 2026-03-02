прогноз на матч НХЛ, ставка за 2.16

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Юту». Игра пройдет на «Кэпитал Уан-Арене» 4 марта. Начало встречи — в 03:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Вашингтон — Юта с коэффициентом для ставки за 2.16.

«Вашингтон»

Турнирное положение: В таблице Востока «Вашингтон» по-прежнему занимает 9-е место. С 69 очками по итогам 62 матчей, «Кэпс» отстают от зоны плей-офф на 2 пункта.

Последние матчи: С момента возобновления регулярного сезона «Вашингтон» провел три матча. В первом на домашнем льду была добыта победа над «Филадельфией» (3:1).

В другой встрече на столичной площадке команда Спенсера Карбери взяла верх над «Вегасом» (3:2). В гостевой игре 1 марта «Кэпиталз» потерпели крупное поражение от «Монреаля» (2:6).

Не сыграют: Джон Карлсон.

Состояние команды: В разгар чемпионата «Вашингтон» выправил игру, правда, сделал это лишь отчасти: команда больше не терпит неудачи от матча к матчу, но не все еще не может обходиться без осечек на льду соперников.

В восьми нелавних матчах столичный коллектив добился шести побед. Между тем на столичном катке «Кэпиталз» идут без поражений с начала февраля. В четырех последних встречах дома «Вашингтон» не пропускал больше 2-х голов.

«Юта»

Турнирное положение: В таблице Запада «Юта» поднялась на 6-ю позицию, заработав 66 очков в 60 матчах. По дополнительной разнице выходцы из Солт-Лейк-Сити опережают «Эдмонтон».

Последние матчи: Возобновление чемпионата «Юта» встретила на домашнем льду, где не сумела дать отпор «Колорадо» (2:4).

После поражения от лидера родной конференции команда Андре Туриньи снесла при своих трибунах «Миннесоту» (5:2). В последней встрече в Солт-Лейк-Сити «Мамонты» сгорели «Чикаго» (0:4).

Не сыграют: У «Юты» нет игроков, которые пропустят матч.

Состояние команды: «Юта» проходит дистанцию с переменчивым успехом, но на фоне нестабильности, характерной для всего западного лагеря, команда прописалась в зоне плей-офф.

В десяти предыдущих встречах «Мамонты» разделили поровну число побед и матчи без набранных очков. При этом по пропущенным шайбам коллектив Туриньи входит в тройку лучших представителей кубковой восьмерки конференции.

В 2 матчах очного противостояния «Вашингтон» не проигрывал в основное время

В 2 личных встречах команды забивали суммарно больше 7.5 голов

«Вашингтон» не проигрывает на домашнем льду на протяжении 5 последних матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Вашингтона» оценивается букмекерами в 2.16, ничья — в 4.31, победа «Юты» — в 2.97.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.74, на тотал меньше 5.5 — за 2.20.

Прогноз: «Вашингтон» при своей непоследовательности на дистанции сейчас предельно хорош на домашнем льду, где не проигрывает на протяжении пяти матчей кряду. Против «Юты» столичный коллектив способен продемонстрировать лучшее атакующее исполнение и выдать очередную топ-встречу.

Ставка: «Вашингтон» победит за 2.16.

Прогноз: В родных стенах «Кэпиталз» в последнее время, как правило, избегают большого количества грубых оборонительных ошибок. «Юте» с учетом ее нестабильности в атакующих сочетаниях будет сложно раскрыться в атакующем ключе.

Ставка: Тотал меньше 5.5 за 2.15.