В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» будет принимать «Трактор». Игра пройдет в «Нагорном» 4 марта. Начало встречи — в 19:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Торпедо — Трактор с коэффициентом для ставки за 2.20.
«Торпедо»
Турнирное положение: В зачете Запада нижегородская команда занимает 4-е место. В 62 матчах торпедовцам удалось заработать 76 очков, тогда как отрыв от лидерской тройки составляет 5 баллов.
Последние матчи: Неделей ранее «Торпедо» на домашнем катке не сумело переиграть минское «Динамо» (3:4).
После матча против одного из лидеров нижегородцы зафиксировали победный результат на площадке «Северстали» (2:1). Еще в одной гостевой игре команда Алексея Исакова сгорела «Сочи» (1:5).
Не сыграют: В составе «Торпедо» потерь нет.
Состояние команды: Последний отрезок «Торпедо» проводит суматошно: без конкретики в игре, коллектив Алексея Исакова дает частые сбои, хотя в турнирном ключе по-прежнему может рассчитывать на попадание в топ-3.
В 10 предыдущих матчах нижегородцы зафиксировали 5 отрицательных результатов. Нередки стали случаи и промахов в родных стенах, где ранее команда потерпела 4 поражения в 6 встречах.
«Трактор»
Турнирное положение: В таблице Восточной конференции «Трактор» занимает 6-е место. В 60 матчах челябинцы набрали 63 очка и по дополнительной разнице опередили «Нефтехимик».
Последние матчи: В начале прошлой недели «Трактор» на площадке в Челябинске установил волевую победу над «Ладой» (4:2).
Несколькими днями позже команда Евгения Корешкова потерпела поражение на льду «Салавата Юлаева» (2:3, бул.). Накануне в домашних условиях уральцы не справились с «Ак Барсом» (0:1).
Не сыграют: В составе «Трактора» потерь нет.
Состояние команды: Заключительную черту регулярного чемпионата «Трактор» переступает так же судорожно, как и соревновательные отрезки осенью и зимой.
Изменения в тренерском цехе не принесли челябинцам желаемых улучшений: несмотря на хорошую кадровую глубину, «Трактор» по-прежнему нестабилен. В 15 предыдущих матчах коллектив Евгения Корешкова потерпел 8 поражений.
Статистика для ставок
- «Трактор» победил «Торпедо» в 4 матчах из 5 последних
- «Торпедо» одержало 5 побед в 6 последних личных встречах на своей территории
- «Трактор» забивало не менее 3 голов в 5 последних личных встречах в домашних стенах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Торпедо» оценивается букмекерами в 2.15, ничья — в 4.29, победа «Трактора» — в 3.01.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.95, на тотал меньше 5.5 — за 1.93.
Прогноз: Обе команды подходят к личной встрече в лихорадочном состоянии, чередуя победные результаты с локальными сбоями. При этом по глубине атаки и в плане индивидуальных качеств «Трактор», как кажется, имеет небольшое преимущество, благодаря которому должен забирать результат в «Нагорном».
Ставка: «Трактор» победит в матче за 2.20.
Прогноз: Даже в успешных матчах последнего времени «Торпедо» испытывает проблемы с концентрацией, из которых вытекают ошибки в обороне. «Трактор» по своей структуре способен оказать такого рода давление и выйти на высокий уровень реализации.
Ставка: Индивидуальный тотал «Трактора» больше 2.5 за 1.90.