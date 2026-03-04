Сумеет ли «Торпедо» справиться с челябинцами?

В среду, 4 марта, нижегородские «Торпедо» примет челябинский «Трактор» в рамках регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

33' Формат игры 5 на 3, «Торпедо» в большинстве.

33' Удаление у «Трактора», на 2 минуты за подножку удален Михал Чайковски.

32' Удаление у «Трактора», за игру высоко поднятой клюшкой на 2 минуты удален Логан Дэй.

31' С шайбой игроки «Торпедо», внимательно хоккеисты «Трактора» обороняются.

30' Антон Сизов зарядил по воротам «Трактора» от синей линии, не допустил отскока вратарь гостей Николаев.

29' Тайм-аут взяло «Торпедо».

29' Гоол! 0:3. Мощный бросок Джордана Гросса от синей линии зоны атаки «Тактора», Александр Кадейкин грамотно перекрыл обзор вратарю хозяев Костину, шайба беспрепятственно зателепа в сетку.

29' Удаление у «Торпедо», на 2 минуты за подножку удален Андрей Белевич.

28' Встрепенулось «Торпедо» и проводит атаку за атакой.

27' Василий Атанасов бросил по воротам «Трактора» с центра зоны атаки «Торпедо», зафиксировал шайбу вратарь Николаев.

26' Гоол! 0:2. Джош Ливо выведенный прекрасной передачей Кадейкина один на один с вратарем «Торпедо», технично послал шайбу мимо Костина в сетку.

26' Дважды попали в штангу хоккеисты «Трактора» в ходе одной атаки в большинстве.

25' Контр выпад «Торпедо» в меньшинстве, Гончарук угрожал воротам «Трактора» дважды, выручил гостей вратарь Николаев.

25' Удаление у «Торпедо», на 2 минуты за подножку удален Антон Сизов.

24' Взяв шайбу под контроль игроки «Трактора» отодвинули игру от своих ворот.

23' Одну за другой позиционные атаки проводят хоккеисты «Торпедо», но игроки «Тактора» грамотно разрушают их.

22' Активное начало периода от «Торпедо», вынуждены челябинцы защищаться.

21' Второй период начался!

20' Перерыв. В обоюдоостром первом периоде, удалось «Трактору» забросить одну шайбу.

19' Сохраняет игра высокую динамику, при первой возможности команды бегут в атаку.

18' В полном составе играет «Торпедо».

18' Михаил Григоренко с дальней дистанции совершил наброс на ворота «Торпедо», справился с угрозой вратарь хозяев Костин.

17' Вывели шайбу торпедовцы в меньшинстве из своей зоны.

17' Разыгрывают шайбу в большинстве хоккеисты «Трактора».

16' Удаление у «Торпедо», на 2 минуты за задержку соперника клюшкой удален Даниил Журавлёв.

16' Отодвинули игру от своих ворот хоккеисты «Трактора».

15' В полном составе играет «Трактор».

15' Хлёсткий бросок Егора Виноградова в верхний угол ворот «Тактора», блином отразил шайбу вратарь Николаев.

15' Гончарук с пятака у ворот «Трактора» совершал подправление, сумел низ своих ворот перекрыть вратарь гостей Дмитрий Николаев.

15' Расставились хоккеисты «Торпедо» в зоне атаки в большинстве.

14' Получается у «Трактора» вывести шайбу из своей зоны в меньшинстве.

13' Удаление у «Трактора», на 2 минуты за подножку удален Андрей Никонов.

12' Отложенный штраф у «Трактора», вратарь «Торпедо» заменён на дополнительного полевого игрока.

11' Белевич ворвавшись в зону «Трактора» с левого фланга атаки «Торпедо» сблизился с воротами гостей и нанес бросок, отбил шайбу вратарь Николаев.

10' В высоком темпе развивается игра, команды поочередно проводят атаки.

09' Атанасов потеряв равновесие в попытке отдать точную передачу на пятак у ворот «Трактора» стукнулся об борт и получил повреждение.

08' Шейн Принс убегал один на один с вратарем «Трактора», но в последний момент помешали нанести ему бросок защитники гостей.

08' В полном составе играет «Торпедо».

08' Удаётся нижегородцам в меньшинстве шайбу из своей зоны вывести.

07' Щелчок Дронова от синей линии зоны атаки «Трактора», поймал на себя нападающий «Торпедо» Игорь Гераськин.

06' Удаление у «Торпедо», на 2 минуты за подножку удален Сергей Гончарук.

06' Классная передача Коршкова вывела Александра Кадейкина на рандеву с вратарем «Торпедо», выручил хозяев вратарь Костин.

05' Гоол! 0:1. Джош Ливо получив передачу на свободном пространстве в круге вбрасывания зоны атаки «Трактора», поразил верхний ближний угол ворот «Торпедо».

04' Технично играя в пас атакует «Торпедо», внимательно в обороне действует «Трактор».

03' Андрей Белевич бросил в створ ворот «Трактора» с цента зоны, не бузе труда остановил шайбу вратарь гостей Дмитрий Николаев.

02' «Торпедо» повело позиционную атаку, но до броска по воротам «Трактора» дело не дошло.

01' Виталий Кравцов атаковал ворота «Торпедо» с острого угла, прижавшись к штанге вратарь хозяев Денис Костин бросок парировал.

01' Матч начался! Стартовое вбрасывание осталось за хоккеистами «Торпедо».

До матча

18:58 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

18:50 Матч пройдет на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде, вмещающем 5600 зрителей.

18:40 Главными судьями матча будут Алексей Белов из Ярославля и Максим Сидоренко из Минска.

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Торпедо» Телеграм ХК «Торпедо»

«Торпедо»: Шугаев, Костин; Журавлёв, Конюшков, Александров, Силаев, Науменков, Сизов, Нарделла; Летунов, Соколов, Атанасов, Принс, Гончарук, Пугачёв, Свищёв, Ткачёв, Гараев, Кручинин, Гераськин, Виноградов, Белевич.

Стартовый состав «Трактора» Телеграм ХК «Трактор»

«Трактор»: Шерстнёв, Николаев; Дронов, Дэй, Юсупов, Коромыслов, Чайковски, Телегин, Гросс; Джиошвили, Никонов, Жарков, Рыкманов, Горюнов-Рольгизер, Кравцов, Кадейкин, Горбунов, Светлаков, Ливо, Григоренко, Коршков, Глотов.

«Торпедо»

В зачете Запада нижегородская команда занимает 4-е место. В 62 матчах торпедовцам удалось заработать 76 очков, тогда как отрыв от лидерской тройки составляет 5 баллов. Неделей ранее «Торпедо» на домашнем катке не сумело переиграть минское «Динамо» (3:4). После матча против одного из лидеров нижегородцы зафиксировали победный результат на площадке «Северстали» (2:1). Еще в одной гостевой игре команда Алексея Исакова сгорела «Сочи» (1:5).

Последний отрезок «Торпедо» проводит суматошно: без конкретики в игре, коллектив Алексея Исакова дает частые сбои, хотя в турнирном ключе по-прежнему может рассчитывать на попадание в топ-3. В 10 предыдущих матчах нижегородцы зафиксировали 5 отрицательных результатов. Нередки стали случаи и промахов в родных стенах, где ранее команда потерпела 4 поражения в 6 встречах. В составе «Торпедо» потерь нет.

«Трактор»

В таблице Восточной конференции «Трактор» занимает 6-е место. В 60 матчах челябинцы набрали 63 очка и по дополнительной разнице опередили «Нефтехимик». В начале прошлой недели «Трактор» на площадке в Челябинске установил волевую победу над «Ладой» (4:2). Несколькими днями позже команда Евгения Корешкова потерпела поражение на льду «Салавата Юлаева» (2:3, бул.). Накануне в домашних условиях уральцы не справились с «Ак Барсом» (0:1).

Заключительную черту регулярного чемпионата «Трактор» переступает так же судорожно, как и соревновательные отрезки осенью и зимой. Изменения в тренерском цехе не принесли челябинцам желаемых улучшений: несмотря на хорошую кадровую глубину, «Трактор» по-прежнему нестабилен. В 15 предыдущих матчах коллектив Евгения Корешкова потерпел 8 поражений. В составе «Трактора» потерь нет.

Личные встречи

В нынешнем сезоне команды успели провести 1 матч между собой, 13-го января в Нижнем Новгороде победил «Трактор» со счетом 3:5. «Трактор» победил «Торпедо» в 4 матчах из 5 последних. «Торпедо» одержало 5 побед в 6 последних личных встречах на своей территории. «Трактор» забивал не менее 3 голов в 5 последних личных встречах в домашних стенах.

