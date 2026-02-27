В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги СКА будет принимать «Локомотив». Игра пройдет в «Ледовом дворце» 28 февраля. Начало встречи — в 17:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч СКА — Локомотив с коэффициентом для ставки за 1.83.
СКА
Турнирное положение: В 59 матчах СКА заработал 69 очков, с которыми переместился на 7-ю позицию в Западной конференции, на 1 турнирный балл опережая «Спартак».
Последние матчи: Неделей ранее СКА в «Ледовом» учинил расправу над «Салаватом Юлаевым» (4:0), но следом потерпел поражение от «Северстали» (2:3, бул.).
В другом матче при домашних трибунах петербуржцы переехали ЦСКА (3:0), а продолжили серию победой над «Адмиралом» (4:2). В последней встрече команда Игоря Ларионова уступила «Динамо» Москва (1:4).
Не сыграют: Никита Зайцев, Игорь Ларионов, Тревор Мерфи.
Состояние команды: Последняя победа в «Ледовом дворце» позволила СКА утвердиться в статусе участника Кубка Гагарина-2026, хотя в сущности сезон для команды складывается нелегко.
Перестройка во главе с Игорем Ларионовым в моменте потерпела крах, но прямо сейчас петербуржцы стараются выправить положение. В девяти последних матчах СКА одержал семь побед, пришедших на смену серии из семи поражений кряду.
«Локомотив»
Турнирное положение: «Локомотив» остается лидером Западной конференции с 85 очками после 60 сыгранных матчей. От «Динамо» Минск и «Северстали» ярославцы ушли в отрыв на 5 пунктов.
Последние матчи: Последний выезд «Локомотив» провел 14 февраля. Тогда на площадке «Сочи» гости зафиксировали скромную победу (2:1, от).
На прошлой неделе команда Боба Хартли трижды сыграла в родных стенах, где взяла верх над «Нефтехимиком» (1:0), справилась с «Динамо» Минск (5:4, бул.) и нанесла поражение московскому «Динамо» (3:1).
Не сыграют: В составе «Локомотива» кадровые потери отсутствуют.
Состояние команды: «Локомотив» в нынешнем сезоне не является тем самым бронепоездом, который не замечает препятствий на пути к достижению целей. Тем не менее с турнирной точки зрения упрекнуть команду невозможно.
На текущее время ярославцы обладают хорошим гандикапом в гонке сильнейших клубов Запада, имеют наименьшее количество пропущенных голов на две конференции, а в двенадцати последних матчах добились одиннадцати побед.
Статистика для ставок
- «Локомотив» победил СКА в 4 матчах из 5 последних
- «Локомотив» не проигрывал на территории СКА в 4 матчах из 5 последних
- В 9 личных встречах на льду СКА из 10 команды забивали меньше 5.5 голов
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа СКА оценивается букмекерами в 3.28, ничья — в 4.20, победа «Локомотива» — в 2.05.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.33, на тотал меньше 5.5 — за 1.56.
Прогноз: После 1:4 в игре с «Динамо» СКА попытается реабилитироваться перед домашними трибунами. При сравнительно качественной игре петербуржцы могут оказать давление на «Локомотив».
Ставка: СКА не проиграет за 1.83.
Прогноз: Если вынести за рамки отдельные последние матчи, то в сущности обе команды не испытывают колоссальных проблем при игре в обороне. В личной встрече команды попытаются сделать ставку на снижение количества грубых ошибок в своей зоне, что скажется на общей результативности.
Ставка: Тотал меньше 5 за 1.78.