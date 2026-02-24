прогноз на матч НХЛ, ставка за 2.03

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет на «Кэпитал Уан-Арене» 26 февраля. Начало встречи — в 03:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Вашингтон — Филадельфия с коэффициентом для ставки за 2.03.

«Вашингтон»

Турнирное положение: В 59 матчах «Вашингтон» заработал 65 очков, с которыми разместился на 10-м месте Восточной конференции, на 4 турнирных пункта отставая от восьмерки.

Последние матчи: В начале февраля «Вашингтон» на домашней площадке зафиксировал победу во встречах с «Каролиной» (4:3, от) и «Айлендерс» (4:1).

Следующий выезд обернулся для команды Спенсера Карбери потерей очков в игре против «Филадельфии» (2:4). Вернувшись в домашние стены, «Кэпиталз» переиграли «Нэшвилл» (4:2).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: Чарли Линдгрен, Эрик Матейко, Коннор Макмайкл, Сонни Милано, Джон Карлсон.

Состояние команды: «Вашингтон» проводит непоследовательный с точки зрения игрового содержания сезон. На начальном этапе «Кэпс» закрепились в лидерах родной конференции, но затем допустили череду затяжных спадов.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Вернуться в зону плей-офф в условиях высокой плотности сейчас — крайне непростая задача для столичного коллектива. Тем не менее в недавних восьми матчах команда Карбери сумела набрать 11 очков при пяти победных результатах.

«Филадельфия»

Турнирное положение: На турнирном балансе «Филадельфии» — 61 балл после 56 матчей. В таблице Востока коллектив из Пенсильвании занимает 13-ю строчку, на 8 пунктов отставая от зоны плей-офф.

Последние матчи: Последние перед паузой матчи «Филадельфия» провела в домашних стенах. В первой игре короткой серии «Флайерз» уступили «Лос-Анджелесу» (2:3, от).

Победным результатом завершилась встреча с «Вашингтоном» (4:2). В другой игре при домашних трибунах команда Рика Токкета не сумела справиться с «Оттавой» (1:2, от).

Не сыграют: Родриго Аболс, Тайсон Ферстер.

Состояние команды: «Филадельфия» выдала мощный стартовый отрезок, который по ряду объективных причин приравнивался к одной из сенсаций на Востоке.

Позднее команду накрыл широкий кризис, приведший к выпадению из кубковой зоны. В пятнадцати предыдущих встречах команда Рика Токкета одержала только три победы.

Статистика для ставок

«Вашингтон» не проигрывает дома на протяжении 3 последних матчей

«Вашингтон» обыграл «Филадельфию» в 5 личных встречах из 6 последних

В 4 личных встречах из 5 последних команды забивал больше 5.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Вашингтона» оценивается букмекерами в 2.03, ничья — в 4.37, победа «Филадельфии» — в 3.23.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.70, на тотал меньше 5.5 — за 2.27.

Прогноз: Перед паузой в чемпионате «Вашингтон» набрал хороший ход и в пяти матчах проиграл только «Филадельфии». В домашних стенах «Кэпиталз» сделают все, чтобы реванш состоялся.

2.03 «Вашингтон» победит Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.03 на матч Вашингтон — Филадельфия позволит вывести на карту выигрыш 1030₽, общая выплата — 2030₽

Ставка: «Вашингтон» победит за 2.03.

Прогноз: В последних матчах «Вашингтон», как правило, забрасывал по 3-4 шайбы, что в контексте встречи с нестабильными «Флайерз» может раскрыть игру, в которой без проблем будет установлен результативный «верх».

1.89 Тотал больше 6 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.89 на матч Вашингтон — Филадельфия принесёт чистый выигрыш 890₽, общая выплата — 1890₽

Ставка: Тотал больше 6 за 1.89.