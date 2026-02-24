В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет на «Кэпитал Уан-Арене» 26 февраля. Начало встречи — в 03:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Вашингтон — Филадельфия с коэффициентом для ставки за 2.03.
«Вашингтон»
Турнирное положение: В 59 матчах «Вашингтон» заработал 65 очков, с которыми разместился на 10-м месте Восточной конференции, на 4 турнирных пункта отставая от восьмерки.
Последние матчи: В начале февраля «Вашингтон» на домашней площадке зафиксировал победу во встречах с «Каролиной» (4:3, от) и «Айлендерс» (4:1).
Следующий выезд обернулся для команды Спенсера Карбери потерей очков в игре против «Филадельфии» (2:4). Вернувшись в домашние стены, «Кэпиталз» переиграли «Нэшвилл» (4:2).
Не сыграют: Чарли Линдгрен, Эрик Матейко, Коннор Макмайкл, Сонни Милано, Джон Карлсон.
Состояние команды: «Вашингтон» проводит непоследовательный с точки зрения игрового содержания сезон. На начальном этапе «Кэпс» закрепились в лидерах родной конференции, но затем допустили череду затяжных спадов.
Вернуться в зону плей-офф в условиях высокой плотности сейчас — крайне непростая задача для столичного коллектива. Тем не менее в недавних восьми матчах команда Карбери сумела набрать 11 очков при пяти победных результатах.
«Филадельфия»
Турнирное положение: На турнирном балансе «Филадельфии» — 61 балл после 56 матчей. В таблице Востока коллектив из Пенсильвании занимает 13-ю строчку, на 8 пунктов отставая от зоны плей-офф.
Последние матчи: Последние перед паузой матчи «Филадельфия» провела в домашних стенах. В первой игре короткой серии «Флайерз» уступили «Лос-Анджелесу» (2:3, от).
Победным результатом завершилась встреча с «Вашингтоном» (4:2). В другой игре при домашних трибунах команда Рика Токкета не сумела справиться с «Оттавой» (1:2, от).
Не сыграют: Родриго Аболс, Тайсон Ферстер.
Состояние команды: «Филадельфия» выдала мощный стартовый отрезок, который по ряду объективных причин приравнивался к одной из сенсаций на Востоке.
Позднее команду накрыл широкий кризис, приведший к выпадению из кубковой зоны. В пятнадцати предыдущих встречах команда Рика Токкета одержала только три победы.
Статистика для ставок
- «Вашингтон» не проигрывает дома на протяжении 3 последних матчей
- «Вашингтон» обыграл «Филадельфию» в 5 личных встречах из 6 последних
- В 4 личных встречах из 5 последних команды забивал больше 5.5 голов
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Вашингтона» оценивается букмекерами в 2.03, ничья — в 4.37, победа «Филадельфии» — в 3.23.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.70, на тотал меньше 5.5 — за 2.27.
Прогноз: Перед паузой в чемпионате «Вашингтон» набрал хороший ход и в пяти матчах проиграл только «Филадельфии». В домашних стенах «Кэпиталз» сделают все, чтобы реванш состоялся.
Ставка: «Вашингтон» победит за 2.03.
Прогноз: В последних матчах «Вашингтон», как правило, забрасывал по 3-4 шайбы, что в контексте встречи с нестабильными «Флайерз» может раскрыть игру, в которой без проблем будет установлен результативный «верх».
Ставка: Тотал больше 6 за 1.89.