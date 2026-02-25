прогноз на матч НХЛ, ставка за 2.20

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Анахайм» будет принимать «Эдмонтон». Игра пройдет в «Хонда-центре» 26 февраля. Начало встречи — в 06:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Анахайм — Эдмонтон с коэффициентом для ставки за 2.20.

«Анахайм»

Турнирное положение: Калифорнийцы из одноименного города провели 56 матчей и набрали 63 очка. В таблице Запада «Дакс» находятся на 8-м месте, на 1 балл отставая от клубов из топ-5.

Последние матчи: В конце января «Анахайм» провел серию матчей в Канаде, где добился победы над «Калгари» (4:3, от), но проиграл «Эдмонтону» (4:7) и «Ванкуверу» (0:2).

Вернувшись в начале февраля на домашнюю площадку, команда Джоэля Кенневилля одержала верх над «Вегасом» (4:3). В довесок «утки» учинили расправу над «Сиэтлом» (4:2).

Не сыграют: Лео Карлссон, Петр Мразек, Фрэнк Ватрано.

Состояние команды: «Анахайм» проводит лучший за последние годы сезон. Команда обладает хорошей глубиной и имеет реальную возможность выйти в плей-офф даже в условиях жесткой конкуренции.

Ключевой проблемой «уток» на дистанции является оборона. В частности, калифорнийцы имеют второй худший показатель пропущенных голов среди клубов топ-8. При этом слабая игра в своей зоне не помешала добиться девяти побед в одиннадцати предыдущих матчах.

«Эдмонтон»

Турнирное положение: В 58 матчах «Эдмонтон» заработал 64 очка, прописавшись на 6-м месте в таблице Востока. От квартета лидеров канадцев отделяют 4 турнирных пункта.

Последние матчи: После победы над «Сан-Хосе» 30 января (4:3, от) «Эдмонтон» в домашних стенах сгорел «Миннесоте» (3:7).

Еще одним крупным провалом при родных трибунах закончилась встреча с «Торонто» (2:5). Перед олимпийской паузой команда Криса Кноблауха проиграла «Калгари» в гостевой битве за Альберту (3:4).

Не сыграют: Адам Хенрик.

Состояние команды: Сезон «Эдмонтона» сопровождается амплитудными движениями. Тем не менее в последние годы нестабильная регулярка не мешала «Ойлерз» доходить до главных серий в Кубке Стэнли.

На отрезке в восемь матчей команда Криса Кноблауха одержала только три победы, тогда как с точки зрения результативности канадцам из Альберты принадлежит второй по силе показатель на Западе.

Статистика для ставок

«Анахайм» не проигрывает дома на протяжении 5 последних матчей

«Анахайм» обыграл «Эдмонтон» в 2 последних личных встречах дома

В 3 личных встречах из 4 последних на льду «Анахайма» команды забивали больше 7.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Анахайма» оценивается букмекерами в 2.87, ничья — в 4.37, победа «Эдмонтона» — в 2.20.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.52, на тотал меньше 5.5 — за 2.33.

Прогноз: «Анахайм» в домашних стенах не проигрывал с середины января, однако «Эдмонтон», отдельные хоккеисты которого выйдут на лед не в лучшем расположении духа, обладает достаточным уровнем исполнения, чтобы испортить статистику «Дакс».

Ставка: «Эдмонтон» победит за 2.20.

Прогноз: «Анахайм» входит в число худших команд Запада по пропущенным голам. Для виртуозов атаки из верхних звеньев «Ойлерз» неустойчивая оборона соперника станет многократной мишенью.

Ставка: Индивидуальный тотал «Эдмонтона» больше 3.5 за 2.08.