Встреча на льду ЦСКА пройдет в «низовом» темпе

прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.06

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги ЦСКА будет принимать «Нефтехимик». Игра пройдет на «ЦСКА Арене» 25 февраля. Начало встречи — в 19:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч ЦСКА — Нефтехимик с коэффициентом для ставки за 2.06.

ЦСКА

Турнирное положение: В таблице Западной конференции ЦСКА прописался на 5-й строчке с 70 очками на счету. От квартета лидеров москвичи отстают на 4 пункта.

Последние матчи: Предыдущая игровая неделя ЦСКА ограничилась двумя гостевыми матчами, которые не принесли команде ничего хорошего.

Сперва подопечные Игоря Никитина неожиданно проиграли «Ладе», ведя в счете (1:2), затем — крупно уступили СКА (0:3).

Не сыграют: Денис Гурьянов, Данила Моисеев, Владислав Провольнев.

Состояние команды: На прошлой неделе ЦСКА досрочно вышел в плей-офф, однако игровой отрезок провел не лучший. В ходе двух предыдущих выездов команда показала низкую результативность и испытывала проблемы с концентрацией.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Тем не менее до 23-й недели регулярного сезона коллектив Игоря Никитина выдал серию из восьми побед кряду. В пяти встречах на этом этапе армейцы не пропускали больше одной шайбы.

«Нефтехимик»

Турнирное положение: В зачете «Нефтехимика» — 63 очка после 59 матчей. В таблице Восточной конференции клуб из Нижнекамска занимает 5-е место, на 1 балл опережая «Трактор» и «СЮ».

Последние матчи: В начале последней игровой недели «Нефтехимик» встретился с «Локомотивом» в Ярославле, которому уступил с минимальным счетом (0:1).

Днями позже команда Игоря Гришина вернулась на домашнюю площадку, где одержала «сухую» победу над «Спартаком» (2:0). В похожем стиле нижнекамцы обыграли «Сибирь» (1:0).

Не сыграют: Владислав Барулин.

Состояние команды: «Нефтехимик» провел не самые осмысленные последние недели, но недавнее возвращение на домашний помогло в какой-то мере стабилизировать ситуацию.

До игры против «Спартака» 20 февраля коллектив Игоря Гришина заработал только 2 очка в семи встречах. В пяти матчах на этом отрезке нижнекамцы не забрасывали больше одной шайбы.

Статистика для ставок

ЦСКА не проигрывает дома на протяжении 7 последних матчей

ЦСКА победил «Нефтехимик» в 4 личных встречах из 5 предыдущих

ЦСКА не проигрывает дома «Нефтехимику» на протяжении 14 матчей — с 2012 года

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа ЦСКА оценивается букмекерами в 1.68, ничья — в 4.48, победа «Нефтехимика» — в 4.69.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.13, на тотал меньше 5.5 — за 1.78.

Прогноз: Обе команды в последних матчах не балуют результативностью, поэтому в личной встрече динамика борьбы задержится на низком старте. Едва ли при таких условиях игра раскроется с точки зрения голевой активности.

Ставка: Тотал меньше 5 за 2.06.

Прогноз: «Нефтехимик» сейчас переживает не лучший период гостевых матчей — только одна победа в пяти выездах — поэтому ЦСКА в домашних стенах должен спокойно решать свои задачи и забирать очередные +2.

Ставка: ЦСКА не проиграет + ТМ 5.5 за 2.15.