В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет на «G-Drive Арене» 17 февраля. Начало встречи — в 16:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Авангард — Ак Барс с коэффициентом для ставки за 2.15.

«Авангард»

Турнирное положение: После 55 матчей «Авангард» закрепился на 2-й строке Восточной конференции с 82 очками на счету. От лидера таблицы — «Металлурга» — омичей отделяют 5 баллов.

Последние матчи: В первой половине февраля «Авангард» в домашних стенах не сумел справиться с «Автомобилистом» (2:3, от).

За этим поражением последовал выезд на Дальний Восток, где команда Ги Буше поочередно разделалась с «Адмиралом» (3:2, бул.) и «Амуром» (6:2). В последнем матче на родной площадке омичи снесли «Трактор» (6:2).

Не сыграют: Александр Волков.

Состояние команды: На заключительном этапе регулярного сезона «Авангард» пробует сократить отставание от «Магнитки» и заявить о себе как о претенденте на Кубок Континента.

В начале месяца была прервана серия омичей из девяти побед, но в ходе последней недели началась новая, которая разрослась до трех матчей. Между тем в двенадцати последних играх команда Ги Буше заработала 23 очка.

«Ак Барс»

Турнирное положение: В таблице Восточной конференции «Ак Барс» замыкает лидерское трио. В 55 матчах казанцы набрали 75 очков, на 7 пунктов отставая от «Авангарда».

Последние матчи: В конце января «Ак Барс» зафиксировал крупную домашнюю победу в дерби с «Нефтехимиком», за которой последовал ряд гостевых неудач.

Потерями очков для команды Анвара Гатиятулина обернулись встречи на территории «Сибири» (2:3, бул.) и «Трактора» (0:4). Вернувшись в родные стены, казанцы взяли верх над «Торпедо» (4:3, от).

Не сыграют: Степан Фальковский.

Состояние команды: На прошлой игровой неделе «Ак Барс» обеспечил себе пропуск в кубковый раунд. Причем услугу в этом вопросе оказал «Трактор», одержавший победу на льду «Амура».

Сами казанцы тем временем проводят не лучший отрезок. В частности, четыре матча из шести последних закончились поражением, хотя еще во второй половине января команда Анвара Гатиятулина шла без осечек на протяжении четырех игр.

Статистика для ставок

«Авангард» победил в 7 личных встречах из 8 последних

«Ак Барс» не забивал больше 1 гола в 3 личных встречах из 4 последних

В 7 личных встречах из 10 последних команды забивали меньше 5.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Авангарда» оценивается букмекерами в 2.15, ничья — в 4.39, победа «Ак Барса» — в 2.96.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.05, на тотал меньше 5.5 — за 1.84.

Прогноз: В феврале «Ак Барс» обходится без побед в гостях, а прервать эту статистику в Омске команде Анвара Гатиятулина будет трудно на фоне мотивированного «Авангарда», который сейчас в полном порядке.

Ставка: «Авангард» победит за 2.15.

Прогноз: В последние сезоны команды редко радуют высокой результативностью в личных встречах. Умея надежно защищаться друг против друга, омичи и казанцы, вероятно, выдадут еще один скромный матч.

Ставка: Тотал меньше 5.5 за 1.84.