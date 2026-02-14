прогноз на матч КХЛ, ставка за 1.83

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на «УГМК-Арене» 15 февраля. Начало встречи — в 14:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Автомобилист — Металлург Мг с коэффициентом для ставки за 1.83.

«Автомобилист»

Турнирное положение: «Автомобилист» закреплен на 4-й позиции в Восточной конференции. В 54 матчах екатеринбуржцы набрали 64 очка и на 4 пункта опередили «Салават Юлаев».

Последние матчи: Накануне «Автомобилист» завершил гостевую серию, которая стартовала на Дальнем Востоке, где было зафиксировано поражение от «Амура» (2:5) и добыта победа над «Адмиралом» (4:1).

Еще один успешный результат команда Николая Заварухина забрала на льду «Авангарда» (3:2, от), после чего сгорела «Металлургу» (1:4). На домашней площадке екатеринбуржцы не справились с «Динамо» Москва (1:2).

Не сыграют: Из-за травмы не сыграет Дмитрий Юдин, из-за участия на Олимпиаде — Стефан Да Коста.

Состояние команды: «Автомобилист» проводит сезон, в котором преобладают уверенные отрезки. Однако на смену непременно приходят серии провалов, не позволяя уральцам приблизиться к верхней тройке.

В январе команда Николая Заварухина успела выстрелить четырьмя победами кряду, за которыми последовал очередной спад, насчитывающий четыре поражения в семи встречах.

«Металлург» Мг

Турнирное положение: «Металлург» Мг давно и надежно прописался на 1-й позиции в Восточной конференции. С 87 очками в активе, магнитогорцы опережают «Авангард» на 2 пункта.

Последние матчи: После эффектной домашней победы над «Динамо» Минск (5:4) «Металлург» Мг прошелся по соперникам на гостевой территории.

В начале месяца команда Андрея Разина обыграла «Ладу» (3:2), а на неделе — прибила «Автомобилист» (4:1). Накануне на льду «Салавата Юлаева» уральцы понесли незначительную потерю (3:4, бул.).

Не сыграют: У «Металлурга» Мг нет игроков, которые пропустят матч.

Состояние команды: «Металлург» Мг является безусловным лидером чемпионата по всем ключевым направлениям. Благодаря безупречной форме на дистанции команда Андрея Разина на бешеной скорости влетела в плей-офф.

При этом сам факт кубковой квалификации не сказался ни на качестве игры, ни на результатах магнитогорцев. В шести недавних встречах южноуральцы набрали 11 очков, забивая не менее 3 голов в каждой.

Статистика для ставок

«Металлург» Мг победил в 6 личных встречах из 7 последних

«Металлург» Мг забивал 4 и более голов в 3 последних личных встречах

В 4 личных встречах из 6 последних на льду «Автомобилиста» команды забивали больше 7.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Автомобилиста» оценивается букмекерами в 2.62, ничья — в 4.42, победа «Металлурга» Мг — в 2.36.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.95, на тотал меньше 5.5 — за 1.93.

Прогноз: «Автомобилист» на домашнем льду представляет собой мощный коллектив. Но эта основа скорее актуальна в матчах против соперников более низкого полета. Команда Андрея Разина со своей стороны по ходу сезона привыкла доминировать над всеми. И в уральском дерби она вряд ли изменит эту философию.

Ставка: «Металлург» Мг победит в матче за 1.83.

Прогноз: Самая забивная команда чемпионата наверняка найдет несколько верных моментов на льду «УГМК-Арены» и завершит встречу с высоким показателем индивидуальной результативности.

Ставка: Индивидуальный тотал «Металлурга» Мг больше 2.5 за 1.70.