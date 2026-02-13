В рамках общего этапа Олимпиады-2026 Финляндия встретится с Италией. Игра пройдет на хоккейной арене «Санта-Джулия» 14 февраля. Начало матча — в 18:40 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Финляндия — Италия с коэффициентом для ставки за 1.90.

Финляндия

Турнирное положение: Финляндия в двух матчах группового раунда забрала 3 очка и обосновалась на 2-й позиции в группе В, отставая от лидирующих словаков на 3 пункта.

Последние матчи: Дебютную игру на Олимпиаде-2026 сборная Финляндии провела бездарно — потерпела крупное поражение от Словакии (1:4).

Ментальный подъем и уверенный результат пришел к команде Антти Пеннанена в матче против Швеции, в котором финны уверенно забрали победный результат (4:1).

Не сыграют: На Игры в Милане не поехал вратарь Укко-Пекка Луукконен.

Состояние команды: После безобразной премьеры золотые призеры последней Олимпиады проделали качественную работу и забрали важнейший результат в матче против прямого конкурента.

Во второй встрече Финляндия продемонстрировала хорошую надежность под давлением и научилась извлекать максимум из немногочисленных шансов в зоне атаки. При этом наступательную агрессию «Суоми» трудно назвать высокой.

Италия

Турнирное положение: Хозяева турнира в Милане остались без набранных очков в двух встречах, в результате чего затерялись на 4-й позиции в группе В.

Последние матчи: В стартовом туре домашней Олимпиады Италия сгорела Швеции (2:5), хотя на определенных отрезках выглядела недурно и старалась доставить фаворитам проблемы.

Подобный игровой ритм команда Юкки Ялонена перенесла и на матч против Словакии, в котором также было зафиксировано поражение (2:3), но с намеком на интригу.

Не сыграют: Под вопросом участие вратаря Дамьяна Клары.

Состояние команды: Сборная Италии не борется за прямой выход в четвертьфинал и не набирает очки, но вместе с тем проводит турнир, за который ей едва ли может быть стыдно.

В силу весьма скромных возможностей команда Юкки Ялонена старается навязать борьбу топам, используя минимальное количество моментов в чужой зоне и рассчитывая на надежность во вратарской линии.

Статистика для ставок

Финляндия обыгрывала Италию во всех 8 матчах в истории

Последнюю встречу команды провели на чемпионате мира в 2021 году, Финляндия одержала крупную победу — 3:0

В 5 личных встречах из 8 Италия обходилась без заброшенных шайб

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Финляндии оценивается букмекерами в 1.03, ничья — в 22.00, а победа Италии — в 38.00.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.45, на тотал меньше 5.5 — за 2.55.

Прогноз: Италия в матче против финнов, имеющих значительное превосходство в классе, в основу игрового рисунка положит компактный оборонительный стиль, с высоким объемом физической борьбы и попытками дробить встречу на частые остановки, тем самым снижая динамику и результативность.

Ставка: Тотал меньше 6.5 за 1.90.

Прогноз: Ни один здравый расклад не предполагает набор очков итальянцами. Однако в условиях высочайшей степени мотивации при родных трибунах наряду с сольным выступлением вратаря команда Юкки Ялонена попытается «засушить» финнов.

Ставка: Италия победит с форой +4.5 за 1.90.