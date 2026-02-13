прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.24

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Барыс» будет принимать «Ладу». Игра пройдет на «Барыс Арене» 14 февраля. Начало встречи — в 15:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Барыс — Лада с коэффициентом для ставки за 2.24.

«Барыс»

Турнирное положение: В таблице Восточной конференции «Барыс» находится на 10-й строчке. С 43 очками после 56 матчей, казахстанцы отстают от восьмерки на 13 баллов.

Последние матчи: Ряд предыдущих матчей «Барыс» провел на Дальнем Востоке. В двух встречах в Хабаровске казахстанцы проиграли «Амуру» (1:2, бул, 2:4).

Уверенную победу тем временем коллектив Михаила Кравца одержал над «Адмиралом» 4 февраля (4:1). Днем ранее «Барыс» вернулся на домашний лед, где был унижен СКА (0:5).

Не сыграют: В составе «Барыса» кадровые потери отсутствуют.

Состояние команды: «Барыс» нещадно теряет шансы на борьбу у зоны восьмерки, в том числе по причине фрагментарных вспышек «Амура» и формы, которую под занавес регулярки набрала «Сибирь».

Со своей стороны казахстанцы переживают шторм, демонстрируя неспособность добиться устойчивости в игровом рисунке. В четырнадцати предыдущих матчах команда Михаила Кравца зафиксировала только две победы.

«Лада»

Турнирное положение: «Ладе» принадлежит 10-я строчка Западной конференции. В 56 матчах представители Тольятти набрали 39 очков и по дополнительной разнице обошли «Сочи».

Последние матчи: Первую половину февраля «Лада» провела в домашних стенах, где в первом матче из трех потерпела поражение от «Металлурга» Мг (2:3).

Следом команда Олега Браташа сгорела минскому «Динамо» (3:6), а в начале текущей недели неожиданно обыграла «Торпедо» (3:1). Накануне тольяттинцы уступили «Сибири» (2:3, от).

Не сыграют: У «Лады» нет игроков, которые пропустят матч.

Состояние команды: Для «Лады» концовка регулярного сезона по большому счету не имеет значения, однако команда остается кусачей и пытается доставлять дискомфорт соперникам, решающим более предметные задачи.

На текущее время «Лада» является второй наиболее часто пропускающей командой лиги (196 шайб, 3,5 в среднем), а на последние семь матчей тольяттинцев приходится шесть поражений.

Статистика для ставок

«Лада» обыграла «Барыс» в 8 встречах из 9 последних

«Лада» не проигрывала «Барысу» в основное время в 9 последних встречах

В 4 личных встречах из 5 последних команды забивали меньше 5.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Барыса» оценивается букмекерами в 2.24, ничья — в 4.28, победа «Лады» — в 2.85.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.13, на тотал меньше 5.5 — за 1.78.

Прогноз: «Лада» без турнирной мотивации остается неудобным соперником практически для любой команды лиги. Однако в пользу «Барыса», помимо домашнего льда, может сыграть командный настрой на столь необходимый победный результат.

Ставка: «Барыс» победит за 2.24.

Прогноз: Такого рода встреча вполне способна раскрыться с точки зрения результативности, поскольку атакующие исполнители обеих команд получат хорошую возможность проявить себя в комфортной соревновательной среде.

Ставка: Тотал больше 5.5 за 2.09.