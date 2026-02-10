«Трактор» не потеряет очки в Хабаровске?

прогноз на матч КХЛ, ставка за 1.91

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Амур» будет принимать «Трактор». Игра пройдет на «Платинум Арене» 11 февраля. Начало встречи — в 12:15 (мск).

«Амур»

Турнирное положение: В 53 матчах «Амур» набрал 45 очков, с которыми разместился на 9-м месте в Восточной конференции, на 6 турнирных пунктов отставая от зоны плей-офф.

Последние матчи: Незадолго до звездной паузы в КХЛ «Амур» провел два матча с «Барысом» и одержал победы в родных стенах (2:1, бул, 4:2).

В последней встрече команда Александра Андриевского принимала «Торпедо», но оказать должный уровень сопротивления не сумела (1:2).

Не сыграют: Роман Абросимов.

Состояние команды: «Амур» продолжает преследовать «Сибирь» в борьбе за последнюю доступную позицию в зоне плей-офф. С двумя матчами в запасе и личной встречей в феврале, шансы у хабаровчан остаются.

При этом одной из базовых проблем команды Александра Андриевского остается результативность, показатель которой является вторым среди худших на Востоке. Между тем накануне «тигры» одержали три победы в четырех матчах, прервав серию из девяти поражений.

«Трактор»

Турнирное положение: «Трактор» находится на 7-й позиции Востока с 54 очками после 52 матчей. От идущего выше «Салавата Юлаева» челябинцы отстают на 4 пункта.

Последние матчи: В конце января «Трактор» поочередно проиграл восточным топам. В частности, уступил на льду «Металлурга» Мг (2:3) и «Авангарда» (0:1).

Прервать серию поражений команде Евгения Корешкова удалось за счет выезда на территорию «Сибири» (3:1). В последнем матче челябинцы разнесли «Ак Барс» (4:0).

Не сыграют: У «Трактора» нет игроков, которые пропустят матч.

Состояние команды: Сезон для «Трактора» складывается неудачно. Команда плетется в числе отстающих в зоне плей-офф и испытывает проблемы с организацией игры.

До недавних двух побед кряду команда Евгения Корешкова потерпела четыре поражения в пяти матчах. Ни разу на этом отрезке звездные форварды челябинцев не забивали больше 2 голов.

Статистика для ставок

«Амур» не проигрывал дома в 3 матчах из 4 последних

«Трактор» потерпел 5 поражений в 6 последних гостевых матчах

В 4 личных встречах из 5 последних на льду «Амура» команды забивали больше 5.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Амура» оценивается букмекерами в 3.58, ничья — в 4.39, победа «Трактора» — в 1.91.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.07, на тотал меньше 5.5 — за 1.83.

Прогноз: Обе команды в разном положении испытывают дефицит турнирных приобретений, но в условиях кадровой вариативности и индивидуального класса у «Трактора» куда больше шансов на успех в личной встрече.

Ставка: «Трактор» победит за 1.91.

Прогноз: На дистанции «Амур» по-прежнему сбоит в своей зоне, тогда как «Трактор» остается одним из лидеров по результативности на Востоке. При таком распределении сил челябинцы сумеют пробить высокий индивидуальный тотал.

Ставка: Индивидуальный тотал «Трактора» больше 3 за 1.84.