прогноз на матч КХЛ, ставка за 1.94

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать «Автомобилист». Игра пройдет на «G-Drive Арене» 5 февраля. Начало встречи — в 16:30 (мск).

«Авангард»

Турнирное положение: В таблице Востока «Авангард» прописался на 2-м месте. С 75 очками после 51 игры, омичи отстают от 1-го «Металлурга» на 9 зачетных баллов.

Последние матчи: В рамках предыдущей игровой недели «Авангард» одержал эффектную победу над «Адмиралом» на своей территории (5:2).

Следом омичи в родных стенах скромно обошлись с «Трактором» (1:0), после чего разнесли на выезде «Динамо» Москва (4:1). Еще в одном гостевом матче команда Ги Буше с трудом справились с «Шанхайскими Драконами» (5:3).

Не сыграют: Александр Волков.

Состояние команды: «Авангард» набрал приличный ход, который олицетворяет в целом стабильный сезон команды Ги Буше. На флажке регулярки омичи наверняка постараются навязать борьбу «Магнитке» — безусловному лидеру лиги.

Прогнозы и ставки на КХЛ

В настоящее время «Авангард» идет без поражений на протяжении восьми последних матчей. В семи играх на этом этапе в ворота омичей не влетало больше 2-х голов.

«Автомобилист»

Турнирное положение: «Автомобилист» обосновался на 4-м месте в Восточной конференции с 62 очками на счету. От 5-го «Салавата Юлаева» уральцы находятся в отрыве на 4 пункта.

Последние матчи: В рамках предыдущей хоккейной недели «Автомобилист» дважды кряду встретился с «Амуром».

На домашнем льду коллектив Николая Заварухина добился уверенной победы (4:2), но в Хабаровске допустил крупное поражение (2:5). В последнем матче екатеринбуржцы прикончили «Адмирал» (4:1).

Не сыграют: Дмитрий Юдин.

Состояние команды: «Автомобилист» проводит средний по содержанию сезон, традиционно демонстрируя сильные отрезки наряду с циклами неудач.

Неделями ранее команда Николая Заварухина одержала четыре победы кряду, тогда как в четырех недавних матчах поделила поровну локальные успехи и потери.

Статистика для ставок

«Авангард» не проигрывает дома на протяжении 3 последних матчей

«Автомобилист» потерпел 4 поражения в 5 последних матчах на выезде

В 5 последних личных встречах команды забивали меньше 5.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Авангарда» оценивается букмекерами в 1.94, ничья — в 4.39, победа «Автомобилиста» — в 3.47.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.13, на тотал меньше 5.5 — за 1.78.

Прогноз: «Автомобилист» остается соперником из разряда топов, но «Авангард», как кажется, на текущее время слишком хорош в игровом ключе, чтобы терять очки в родных стенах.

1.94 «Авангард» победит Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.94 на матч Авангард — Автомобилист позволит вывести на карту выигрыш 940₽, общая выплата — 1940₽

Ставка: «Авангард» победит за 1.94.

Прогноз: Последние матчи между этими командами проходили скромно с точки зрения результативности, но в условиях тонуса омичей предстоящая игра может изменить вектор в пользу высокой голевой активности.

2.13 Тотал больше 5.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.13 на матч Авангард — Автомобилист позволит вывести на карту выигрыш 1130₽, общая выплата — 2130₽

Ставка: Тотал больше 5.5 за 2.13.