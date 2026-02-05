В четверг, 5 февраля, омский «Авангард» примет екатеринбургский «Автомобилист» в рамках регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

29' В полном составе играет «Авангард».

28' С близкого расстояния бросал Кизимов по воротам «Авангарда», шайба мимо створа полетела.

27' Удается «Авангарду» в меньшинстве вывести шайбу из своей зоны.

27' Удаление у «Авангарда», на 2 минуты за подножку удален Максим Лажуа.

26' Удаётся «Автомобилисту» игру из своей зоны перевести за счет контроля шайбы.

25' Продолжаются атаки «Авангарда», при потере шайбы омичи сразу включаются в прессинг.

24' Маклауд прорвавшись к воротам «Автомобилиста», бросал в верхний угол ворот, выручил гостей вратарь Галкин.

23' Продолжает атаковать «Авангард» на эмоциях после заброшенной шайбы.

22' Гоол! 1:1. Дмитрий Рашевский набросил от борта на ворота «Авто», классное подправление получилось у Николая Прохоркина.

21' Второй период начался!

Статистика после первого периода Телеграм ХК «Авангард»

20' Перерыв. С преимуществом «Авангарда» прошел первый период, удается «Автомобилисту» качественно оборонятся, действуя за счет контр выпадов в атаке.

19' Прохоркин с ходу бросал с центра зоны атаки «Авангарда», шайба рядом со штангой пролетела.

19' Организованно «Автомобилист» встречает атаки «Авангарда» в собственной зоне.

18' Чуть снизился темп игры.

17' Удается «Автомобилисту» навязывать борьбу омичам в средней зоне.

16' Продолжаются атаки «Авангарда», от обороны действуют екатеринбуржцы.

15' Успокаивают атакующий порыв «Авангарда» игроки «Автомобилиста», за счет владения шайбы.

14' Раскатившись из своей зоны, хоккеисты «Авто» приступили к позиционной атаке.

13' Высоко встречает «Авангард» развитие атак «Авто».

12' Гоол! 0:1. Роман Горбунов бросил из под защитника «Авангарда», не видел полета шайбы вратарь хозяев Серебряков, залетела она под перекладину ворот.

11' Инициатива у «Авангарда».

10' Быстрая атака «Авангарда», бросок Котляревского в дальний угол ворот «Авто», шайба мимо створа пролетела.

09' Позиционная атака «Авангарда», разыгрывали хозяева до верного, но защитники гостей прочитали передачу Шарипзянова.

08' Джованни Фьоре угодил в перекладину ворот «Автомобилиста».

07' В высоком темпе развивается игра, команды поочередно атакуют.

06' Быстрая атака «Авангарда», Мартынов бросал с близкого расстояния, ловушкой поймал шайбу вратарь гостей Галкин.

05' Семён Кизимов атаковал ворота «Авангарда» выкатываясь из-за ворот, щитком отразил шайбу вратарь Серебряков.

05' Шайба под контролем хоккеистов «Авто», сбивают тем самым пыл атак «Авангарда» гости.

04' Прохоркин из-за ворот выкатил на пятак «Авто», но переиграть вратаря гостей Владимира Галкина не сумел.

03' Вратарь «Авангарда» Никита Серебряков отразил 2 броска нападающего «Автомобилиста» Артёма Каштанова в ходе одной атаки.

03' Позиционная атака «Авангарда», держатся екатеринбуржцы.

02' Активно начинает встречу «Авангард», вынуждая «Авто» обороняться.

01' Матч начался! Стартовое вбрасывание осталось за хоккеистами «Автомобилиста».

До матча

16:28 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

16:20 Матч пройдет на «Джи-Драйв-Арене» в Омске, вмещающей 12 011 зрителей.

16:10 Главными судьями матча будут Сергей Беляев из Воскресенска и Евгений Кочетов из Санкт-Петербурга.

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Авангарда» Телеграм ХК «Авангард»

«Авангард»: Мишуров, Серебряков; Войнов, Шарипзянов, Чеккони, Лажуа, Чистяков, Гуляев, Блажиевский; Маклауд, Долженков, Фьоре, Окулов, Потуральски, Пилипенко, Котляревский, Якупов, Мартынов, Прохоркин, Пономарев, Рашевский.

Стартовый состав «Автомобилиста» Телеграм ХК «Автомобилист»

«Автомобилист»: Галкин, Аликин; Зборовский, Бусыгин, Блэкер, Осипов, Ишимников, Воробьев, Трямкин; Голышев, Мэйсек, Денежкин, Бывальцев, Хрипунов, Каштанов, Да Коста, Романцев, Шаров, Горбунов, Кизимов, Шашков.

«Авангард»

В таблице Востока «Авангард» прописался на 2-м месте. С 75 очками после 51 игры, омичи отстают от 1-го «Металлурга» на 9 зачетных баллов. В рамках предыдущей игровой недели «Авангард» одержал эффектную победу над «Адмиралом» на своей территории (5:2). Следом омичи в родных стенах скромно обошлись с «Трактором» (1:0), после чего разнесли на выезде «Динамо» Москва (4:1). Еще в одном гостевом матче команда Ги Буше с трудом справились с «Шанхайскими Драконами» (5:3).

«Авангард» набрал приличный ход, который олицетворяет в целом стабильный сезон команды Ги Буше. На флажке регулярки омичи наверняка постараются навязать борьбу «Магнитке» — безусловному лидеру лиги. В настоящее время «Авангард» идет без поражений на протяжении восьми последних матчей. В семи играх на этом этапе в ворота омичей не влетало больше 2-х голов. Не поможет команде в отчетной встрече нападающий Александр Волков.

«Автомобилист»

«Автомобилист» обосновался на 4-м месте в Восточной конференции с 62 очками на счету. От 5-го «Салавата Юлаева» уральцы находятся в отрыве на 4 пункта. В рамках предыдущей хоккейной недели «Автомобилист» дважды кряду встретился с «Амуром». На домашнем льду коллектив Николая Заварухина добился уверенной победы (4:2), но в Хабаровске допустил крупное поражение (2:5). В последнем матче екатеринбуржцы прикончили «Адмирал» (4:1).

«Автомобилист» проводит средний по содержанию сезон, традиционно демонстрируя сильные отрезки наряду с циклами неудач. Неделями ранее команда Николая Заварухина одержала четыре победы кряду, тогда как в четырех недавних матчах поделила поровну локальные успехи и потери. Не поможет команде в отчетной встрече защитник Дмитрий Юдин.

Личные встречи

В нынешнем сезоне команды провели между собой 4 матча в рамках регулярного сезона КХЛ. Соперники одержали по 2 победы: «Автомобилист» (1:4 и 3:0), «Авангард» (3:2 ОТ и 1:2 ОТ).

С момента создания КХЛ, команды сыграли между собой 52 матча. В 22 играх победил «Авангард» в основное время, в 18 «Автомобилист». В овертаймах команды одержали по 5 побед каждая. В серии буллитов у «Авангарда» 2 победы, у «Авто» 0.

