прогноз на матч НХЛ, ставка за 2.10

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Колорадо» будет принимать «Детройт». Игра пройдет на «Болл Арене» 3 февраля, начало — в 05:00 (мск).

«Колорадо»

Турнирная таблица: Лидер Западной конференции «Колорадо» занимает 1 место, в 53 играх хоккеисты Джареда Беднара набрали 81 очко.

Последние матчи: «Колорадо» в гостях нанесло сокрушительное поражение «Детройту» (5:0). Дубль в матче оформил Натан Маккиннон, ещё по шайбе в сетку ворот соперника забросили Брент Бёрнс, Росс Колтон и Паркер Келли.

Не сыграют: Команде из Денвера из-за травм не помогут Логан О'Коннор, Габриэль Ландескуг и Девон Тейвз.

Состояние команды: «Колорадо» удалось прервать проигрышную серию, которая состояла из двух матчей, ранее «Эвеланш» проиграл «Монреалю» (3:7) и «Оттаве» (2:5).

«Детройт»

Турнирное положение: «Детройт» — один из лидеров Восточной конференции, команда занимает 3 место, в 56 матчах регулярного чемпионата «крылья» набрали 70 очков.

Последние матчи: В рамках минувшего тура «Детройт» с крупным счётом уступил «Колорадо» (0:5).

Не сыграют: Хоккеисты из Мичигана не смогут рассчитывать на травмированного Симона Эдвинссона.

Состояние команды: «Детройт» потерпел фиаско в третьем матче подряд, уступив также «Лос-Анджелесу» (1:3) и «Вашингтону» (3:3, 2:3 — после буллитов).

Статистика для ставок

«Колорадо» занимает 1 место в Западной конференции

«Детройт» занимает 3 место в Восточной конференции

В этом сезоне «Колорадо» разгромило «Детройт» (5:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Колорадо оценивается букмекерами в 1.75, ничья — в 4.50, а победа "Детройта" — в 3.90.

На тотал больше 6 можно поставить за 1.88, на тотал меньше 6 — за 1.87.

Прогноз: "Колорадо" в предыдущей игре регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги переиграло "Детройт", забросив 5 безответных шайб. Теперь игра пройдет на домашнем льду, где лидер Западной конференции крайне силен.

Ставка: Фора "Колорадо" (-1.5) с коэффициентом 2.10.

Прогноз: Можно сыграть на результативности поединка.

Ставка: ТМ 6 с коэффициентом 1.87.