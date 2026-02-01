«Амур» не потеряет очки на домашнем льду

прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.20

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Амур» будет принимать «Барыс». Игра пройдет на «Платинум-Арене» 2 февраля. Начало встречи — в 12:15 (мск).

«Амур»

Турнирное положение: В таблице Восточной конференции «Амур» занимает 9-е место с 43 очками в активе. На 6 турнирных баллов хабаровчане отстают от зоны плей-офф.

Последние матчи: После двух подряд поражений от «Магнитки» (3:4, 2:4) «Амур» проиграл «Автомобилисту» в гостевом матче 26 января (2:4).

Однако вторую попытку на своей территории хабаровчане реализовали успешно (5:2). Продолжилась серия на Дальнем Востоке игрой против «Барыса», в которой команда Александра Андриевского одержала волевую победу (2:1, бул.).

Не сыграют: Роман Абросимов.

Состояние команды: С назначением Александра Андриевского положение «Амура» не стало стабильнее. Команда выпала из зоны плей-офф и существенно отстала от «Сибири», набравшей исключительную форму.

До недавней крупной победы над «Автомобилистом» на домашнем льду хабаровчане потерпели девять поражений кряду. До этого же матча «Амур» проиграл в десяти встречах из одиннадцати в родных стенах.

«Барыс»

Турнирное положение: После 53 матчей «Барыс» находится на 10-м месте Восточной конференции с 40 очками на счету. От «Амура» коллектив из Астаны отстает на 3 зачетных балла.

Последние матчи: Накануне «Барыс» провел выездную серию, в рамках которой проиграл «Ладе» (0:2), ЦСКА (0:1) и «Нефтехимику» (2:3).

Череда провалов стала шире после домашнего матча против «Адмирала» (2:5). Другой гостевой этап команда Михаила Кравца начала со встречи с «Амуром», в которой также понесла потери (1:2, бул.).

Не сыграют: Мэйсон Морелли.

Состояние команды: «Барыс» остается командой, которая не хватает звезд с неба. Ее шансы на прорыв в зону Кубка кажутся минимальными, а структура игры и вовсе оставляет желать лучшего.

Команда Михаила Кравца входит в тройку слабейших на Востоке по результативности. Между тем на одиннадцать последних матчей астанчан пришлись десять поражений.

«Амур» обыграл «Барыс» в 7 личных встречах кряду на домашнем льду

В 5 личных встречах из 6 последних в Хабаровске «Барыс» не забивал больше 1 гола

«Барыс» не побеждает в гостях на протяжении 8 матчей кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Амура» оценивается букмекерами в 2.20, ничья — в 4.29, победа «Барыса» — в 2.91.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.27, на тотал меньше 5.5 — за 1.70.

Прогноз: «Амур» предельно плох на дистанции. Единичные успехи в его случае не приносят предметной пользы в борьбе за плей-офф. В ходе домашней серии команде Александра Андриевского важно нарастить динамику и выдать серию победных результатов, в том числе и в матче против прямого конкурента.

Ставка: «Амур» победит за 2.20.

Прогноз: Игра турнирных соседей имеет все шансы раскрыться в контексте результативности с учетом того, что команды испытывают колоссальные проблемы в обороне и редко имеют возможность в равной степени проявить себя впереди.

Ставка: Тотал больше 5 за 1.82.