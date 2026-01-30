прогноз на матч КХЛ, ставка за 1.82

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» будет принимать «Нефтехимик». Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 31 января. Начало встречи — в 17:00 (мск).

«Ак Барс»

Турнирное положение: С 70 очками после 51 игры, «Ак Барс» сместился на 3-ю строчку Восточной конференции, на 1 турнирный пункт пропустив вперед «Авангард».

Последние матчи: На прошлой игровой неделе «Ак Барс» на «Фетисов-Арене» дважды кряду прибил «Адмирал» (5:2, 4:1).

После яркого перфоманса на Дальнем Востоке команда Анвара Гатиятулина приехала в Казань, где в двух встречах проиграла «Сибири» (2:3, бул.) и «Салавату Юлаеву» (3:4, от).

Не сыграют: Степан Фальковский, Михаил Фисенко, Альберт Яруллин.

Состояние команды: «Ак Барс» в целом проводит ровный сезон, если смотреть на темп турнирных пополнений, хотя на определенных отрезках к команде могут возникать вопросы.

В последнее время казанцы внезапно начали испытывать проблемы в родных стенах, где накануне было зафиксировано три поражения в четырех встречах.

«Нефтехимик»

Турнирное положение: «Нефтехимик» провел 50 матчей, в которых заработал 57 очков, закрепившись на 5-м месте Востока. На 3 зачетных балла нижнекамцы опережают 6-й «СЮ».

Последние матчи: Последняя гостевая игра «Нефтехимика» датирована 17 января. Тогда на льду «Сибири» была зафиксирована победа (3:1).

В ходе предыдущей игровой недели команда Игоря Гришина на домашнем катке справилась с «Динамо» Москва (2:1, бул.) и взяла верх над «Барысом» (3:2).

Не сыграют: У «Нефтехимика» нет игроков, которые пропустят матч.

Состояние команды: «Нефтехимик» проводит лучший отрезок в текущем сезоне и в целом смотрится здорово, в теории претендуя на топ-4 по итогам регулярки.

Сместить «Автомобилист» в этой гонке будет непросто, но серия из семи побед кряду, которую команда Игоря Гришина выдала в январе, позволяет рассчитывать на то, что нижнекамцы попытаются замахнуться на максимум.

Статистика для ставок

«Нефтехимик» не проигрывает в гостях на протяжении 3 матчей кряду

«Нефтехимик» одержал 2 победы в последних матчах на льду «Ак Барса»

В 13 последних личных встречах команды забивали меньше 5.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Ак Барса» оценивается букмекерами в 1.63, ничья — в 4.57, победа «Нефтехимика» — в 5.07.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.27, на тотал меньше 5.5 — за 1.70.

Прогноз: «Нефтехимик» находится в своей лучшей форме, благодаря которой уже обыгрывал «Ак Барс» неделями ранее (2:0). После почти длительного отдыха нижнекамцы попытаются проделать тот же нехитрый, но сложный трюк на «Татнефть-Арене».

Ставка: «Нефтехимик» победит с форой +1.5 за 1.82.

Прогноз: Принципиальные матчи между этими командами редко пробивают высокий порог результативности. Отталкиваясь от статистики, можно предположить, что очередная встреча окажется «низовой».

Ставка: Тотал меньше 5 за 1.92.