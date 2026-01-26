В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги СКА будет принимать «Локомотив». Игра пройдет в «Ледовом дворце» 27 января. Начало встречи — в 19:44 (мск).
СКА
Турнирное положение: В 47 матчах СКА заработал 53 очка, с которыми находится на 8-й позиции Западной конференции, на 10 турнирных пунктов опережая «Шанхайских Драконов».
Последние матчи: В начале предыдущей игровой недели СКА в родных стенах не справился с минским «Динамо» (3:4).
Поражением петербуржцев завершилась принципиальная в турнирном понимании встреча со «Спартаком» (1:2). Днями ранее армейцы сгорели на территории «Торпедо» (0:6).
Не сыграют: Игорь Ларионов, Тревор Мерфи.
Состояние команды: Петербуржцы переживают очередной локальный кризис, хотя по-прежнему находятся в безопасности, если говорить о риске вытеснения из зоны плей-офф.
В январе команда Игоря Ларионова провела восемь матчей, в пяти из которых понесла потери. В четырех проигранных встречах результативность СКА ограничивалась одной заброшенной шайбой.
«Локомотив»
Турнирное положение: «Локомотив» вернул себе 1-ю строчку Западной конференции. С 67 очками после 50 матчей, ярославцы опередили «Северсталь» на 1 зачетный балл.
Последние матчи: Неделей ранее «Локомотив» в ходе домашней серии допустил очередное поражение от «Торпедо» (1:3).
В другом матче в родных стенах команда Боба Хартли добилась турнирно значимой победы над «Динамо» Минск (2:1). Накануне на площадке «Спартака» ярославцы забрали очередной результат (3:2, от).
Не сыграют: Степан Никулин.
Состояние команды: «Локомотив» не демонстрирует сверхмощных результатов, однако в контексте гонки лидеров не испытывает серьезных проблем.
Сохраняя минимальный разрыв между дуэтом преследователей, команда Боба Хартли по-прежнему является сильнейшей в лиге по игре в обороне. Тем временем в шести гостевых встречах из недавних семи ярославцы непременно набирали очки.
Статистика для ставок
- СКА потерпел 4 поражения в 5 последних домашних матчах
- В 4 личных встречах из 6 последних команды забивали больше 5.5 голов
- «Локомотив» победил в 3 личных встречах из 4 последних
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа СКА оценивается букмекерами в 3.17, ничья — в 4.39, победа «Локомотива» — в 2.05.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.13, на тотал меньше 5.5 — за 1.78.
Прогноз: После периода относительной устойчивости форма СКА вновь вызывает вопросы. На фоне очередной фазы спада армейцев «Локомотив» готов претендовать на победный результат.
Ставка: «Локомотив» не проиграет + ТМ 5.5 за 2.40.
Прогноз: В трех встречах из последних четырех питерцы не забивали больше одного гола. В условиях проблем с реализацией консервативная команда Боба Хартли способна показать образцовую игру в зоне защиты.
Ставка: Индивидуальный тотал СКА меньше 2.5 за 1.72.