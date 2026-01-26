прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.40

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги СКА будет принимать «Локомотив». Игра пройдет в «Ледовом дворце» 27 января. Начало встречи — в 19:44 (мск).

СКА

Турнирное положение: В 47 матчах СКА заработал 53 очка, с которыми находится на 8-й позиции Западной конференции, на 10 турнирных пунктов опережая «Шанхайских Драконов».

Последние матчи: В начале предыдущей игровой недели СКА в родных стенах не справился с минским «Динамо» (3:4).

Поражением петербуржцев завершилась принципиальная в турнирном понимании встреча со «Спартаком» (1:2). Днями ранее армейцы сгорели на территории «Торпедо» (0:6).

Не сыграют: Игорь Ларионов, Тревор Мерфи.

Состояние команды: Петербуржцы переживают очередной локальный кризис, хотя по-прежнему находятся в безопасности, если говорить о риске вытеснения из зоны плей-офф.

Прогнозы и ставки на КХЛ

В январе команда Игоря Ларионова провела восемь матчей, в пяти из которых понесла потери. В четырех проигранных встречах результативность СКА ограничивалась одной заброшенной шайбой.

«Локомотив»

Турнирное положение: «Локомотив» вернул себе 1-ю строчку Западной конференции. С 67 очками после 50 матчей, ярославцы опередили «Северсталь» на 1 зачетный балл.

Последние матчи: Неделей ранее «Локомотив» в ходе домашней серии допустил очередное поражение от «Торпедо» (1:3).

В другом матче в родных стенах команда Боба Хартли добилась турнирно значимой победы над «Динамо» Минск (2:1). Накануне на площадке «Спартака» ярославцы забрали очередной результат (3:2, от).

Не сыграют: Степан Никулин.

Состояние команды: «Локомотив» не демонстрирует сверхмощных результатов, однако в контексте гонки лидеров не испытывает серьезных проблем.

Сохраняя минимальный разрыв между дуэтом преследователей, команда Боба Хартли по-прежнему является сильнейшей в лиге по игре в обороне. Тем временем в шести гостевых встречах из недавних семи ярославцы непременно набирали очки.

Статистика для ставок

СКА потерпел 4 поражения в 5 последних домашних матчах

В 4 личных встречах из 6 последних команды забивали больше 5.5 голов

«Локомотив» победил в 3 личных встречах из 4 последних

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа СКА оценивается букмекерами в 3.17, ничья — в 4.39, победа «Локомотива» — в 2.05.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.13, на тотал меньше 5.5 — за 1.78.

Прогноз: После периода относительной устойчивости форма СКА вновь вызывает вопросы. На фоне очередной фазы спада армейцев «Локомотив» готов претендовать на победный результат.

2.40 «Локомотив» не проиграет + ТМ 5.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.40 на матч СКА — Локомотив принесёт прибыль 1400₽, общая выплата — 2400₽

Ставка: «Локомотив» не проиграет + ТМ 5.5 за 2.40.

Прогноз: В трех встречах из последних четырех питерцы не забивали больше одного гола. В условиях проблем с реализацией консервативная команда Боба Хартли способна показать образцовую игру в зоне защиты.

1.72 Индивидуальный тотал СКА меньше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.72 на матч СКА — Локомотив принесёт прибыль 720₽, общая выплата — 1720₽

Ставка: Индивидуальный тотал СКА меньше 2.5 за 1.72.