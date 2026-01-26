прогноз на матч НХЛ, ставка за 2.33

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Филадельфия» будет принимать «Айлендерс». Игра пройдет в «Уэллс Фарго Центре» 27 января. Начало встречи — в 03:00 (мск).

«Филадельфия»

Турнирное положение: В 50 матчах «Филадельфии» удалось заработать 57 очков. В таблице Востока коллектив из Пенсильвании занимает 10-е место, на 2 балла отставая от восьмерки.

Последние матчи: В ходе последней игровой недели «Филадельфия» добилась непростой победы в стенах «Вегаса» (2:1).

За выездом в Неваду последовало поражение в яркой игре на площадке «Юты» (4:5, от). В недавней встрече команда Рика Токкета учинила расправу над «Колорадо» (7:3).

Не сыграют: Родриго Аболс, Тайсон Ферстер, Даниэл Владар.

Состояние команды: До определенного момента «Филадельфия» удерживала позиции в верхней зоне Кубка, однако череда провалов привела к тому, что команда выпала за пределы восьмерки.

На девять последних матчей «Флайерз» пришлись семь поражений. В пяти неудачных играх на этом отрезке команда Рика Токкета получала в свои ворота 5 и более голов.

«Айлендерс»

Турнирное положение: В активе «Айлендерс» — 59 баллов по итогам 51 игры. В таблице Востока ньюйоркцы с Лонг-Айленда занимают 8-ю строчку, на 2 очка опережая четырех ближайших преследователей.

Последние матчи: В ходе недавней канадской серии «Айлендерс» забрали победный результат в ярком матче против «Ванкувера» (4:3).

В другой гостевой игре команда Патрика Руа потерпела крупное поражение от «Сиэтла» (1:4). Провалом для «островитян» обернулась и домашняя встреча с «Баффало» (0:5).

Не сыграют: Пьер Энгвалл, Кайл Палмьери, Александр Романов, Семен Варламов, Райан Пулок.

Состояние команды: «Айлендерс» на пределе сил пытаются удержаться в зоне плей-офф, но в условиях высокой конкуренции справляться с давлением становится труднее.

По итогам 51 встречи команда Патрика Руа является худшей среди представителей топ-8 по результативности. Тем временем в десяти последних матчах «Айлс» потерпели пять поражений при пяти победах.

Статистика для ставок

«Филадельфия» потерпела 4 поражения кряду в родных стенах

В 4 личных встречах из 5 последних команды играли вничью в основное время

В 3 последних личных встречах команды забивали больше 5.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Филадельфии» оценивается букмекерами в 2.33, ничья — в 4.26, победа «Айлендерс» — в 2.73.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.74, на тотал меньше 5.5 — за 2.20.

Прогноз: В последнее время «Филадельфия» практически не побеждает на домашнем льду, но высокий мотивационный подтекст и недавний разгром сильнейшей команды лиги могут придать «Флайерз» импульс, за счет которого те переедут «Айлендерс» в родных стенах.

Ставка: «Филадельфия» победит за 2.33.

Прогноз: На дистанции «Айлендерс» испытывают проблемы в позиционной обороне, поэтому в Филадельфии ньюйоркцы рискуют устроиться на крупную партию голов в свои ворота.

Ставка: Индивидуальный тотал «Филадельфии» больше 3 за 1.87.