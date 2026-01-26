прогноз на матч НХЛ, ставка за 1.95

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс» будут принимать «Бостон». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» 27 января. Начало встречи — в 03:00 (мск).

«Рейнджерс»

Турнирное положение: В 52 матчах «Рейнджерс» заработали 48 очков, с которыми затерялись на 16-й строчке Востока. От кубковой зоны бродвейские звезды отстают на 11 пунктов.

Последние матчи: Серию последних матчей «Рейнджерс» провели на ледовых аренах Калифорнии, где не смогли справиться ни с одной из местных команд.

Так, после уверенной победы над «Филадельфией» (6:3) ньюйоркцы потерпели поражения от «Анахайма» (3:5), «Лос-Анджелеса» (3:4) и «Сан-Хосе» (1:3).

Не сыграют: Адам Эдстрем, Адам Фокс, Конор Шири, Игорь Шестеркин.

Состояние команды: Некогда яркие обыватели Манхэттена скатились к статусу безусловного восточного андердога, сезон которого уже к текущему моменту обречен на провал.

Среди 16 команд конференции коллектив Майка Салливана является худшим по турнирным потерям, имеет вторую слабейшую результативность и вместе с тем зафиксировал только две победы в тринадцати последних играх.

«Бостон»

Турнирное положение: «Бостон» прописался на 6-й строчке Восточной конференции. В 52 матчах команда из Массачусетса набрала 62 очка, на 1 пункт отставая от квартета лидеров.

Последние матчи: В начале последней игровой недели «Бостон» сгорел на территории «Далласа» (2:6).

После крупного поражения в Техасе команда Марко Штурма провела две домашние встречи, в рамках которых взяла верх над «Вегасом» (4:3) и «Монреалем» (4:3).

Не сыграют: У «Бостона» нет игроков, которые пропустят матч.

Состояние команды: «Бостон» проводит неровную регулярку, но прямо сейчас выглядит уверенно с точки зрения результатов и плотной борьбы в зоне кубковой восьмерки.

Неделями ранее команда Марко Штурма установила шесть победных результатов кряду, тогда как в тринадцати последних встречах «Брюинз» заработали 21 зачетный балл из 26 возможных.

«Рейнджерс» потерпели 6 поражений в 7 последних матчах дома

В последней личной встрече «Бостон» одержал победу со счетом 10:2

В 3 личных встречах из 4 последних команды забивали больше 7.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Рейнджерс» оценивается букмекерами в 2.45, ничья — в 4.21, победа «Бостона» — в 2.60.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.79, на тотал меньше 5.5 — за 2.12.

Прогноз: Кризисные «Рейнджерс» продолжают бездарно терять очки, в том числе и на домашнем льду, где накануне проиграли четырежды кряду. «Бостон» со своей стороны набрал неплохую форму и в рамках этого выезда видится фаворитом.

Ставка: «Бостон» победит в матче за 1.95.

Прогноз: Без Игоря Шестеркина «Рейнджерс» оказались в безвыходном положении в контексте позиционной игры у собственных ворот. Этим моментом, безусловно, попытаются воспользоваться лидеры «Бостона».

Ставка: Индивидуальный тотал «Бостона» больше 3 за 2.20.