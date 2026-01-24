прогноз на матч НХЛ, ставка за 1.91

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Виннипег» будет принимать «Детройт». Игра пройдет в «Канада Лайф Центре» 25 января. Начало встречи — в 03:00 (мск).

«Виннипег»

Турнирное положение: После 50 матчей «Виннипег» занимает 13-е место в Западной конференции с 47 очками в активе. От кубковой зоны «Джетс» отделяют 6 турнирных пунктов.

Последние матчи: В начале игровой недели «Виннипег» провел безуспешную гостевую встречу с «Анахаймом» (0:2).

Вернувшись на домашнюю площадку, коллектив Скотта Арниэля взял верх над «Сент-Луисом» (3:1), тогда как в матче против «Флориды» допустил очередное поражение (1:2, бул.).

Не сыграют: Хейдн Флери, Колин Миллер, Нил Пионк.

Состояние команды: Сезон для «Виннипега» складывается неудачно, но при всей широте проблем канадцы из Квебека пытаются вернуться в борьбу претендентов на плей-офф.

Важнейшими для «Джетс» оказались предыдущие недели, в ходе которых команде удалось одержать четыре победы кряду, пришедшие на смену отрезку из одиннадцати поражений.

«Детройт»

Турнирное положение: С 67 очками после 52 сыгранных матчей, «Детройт» занимает 2-е место в Восточной конференции, по дополнительным параметрам отставая от 1-й «Каролины».

Последние матчи: Последнюю игровую неделю «Детройт» начал с яркой домашней победы над «Оттавой» (4:3, от).

Позже команда Тодда Маклеллана зафиксировала победу на площадке «Торонто» (2:1, от), тогда как в игре на льду «Монреаля» потеряла 1 балл (3:4, от).

Не сыграют: Кадровые потери в составе «Детройта» отсутствуют.

Состояние команды: Впервые за несколько сезонов можно сказать, что «Детройт» проводит великолепную регулярку. Команда уверенно чувствует себя на дистанции в числе топов Востока.

Накануне коллектив из Мичигана одержал семь побед в восьми встречах. Кроме того, в девяти предыдущих матчах команда Тодда Маклеллана заработала 15 очков из возможных 18.

Статистика для ставок

«Детройт» победил в 2 последних личных встречах

В 5 личных встречах из 7 последних команды забивали больше 5.5 голов

«Виннипег» забивал 4 и более голов в 5 личных встречах из 7 предыдущих

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Виннипега» оценивается букмекерами в 2.51, ничья — в 4.22, победа «Детройта» — в 2.53.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.74, на тотал меньше 5.5 — за 2.20.

Прогноз: «Детройт» редко ставит на поток затяжные победные серии и, как любая команда из числа топов, допускает осечки. Однако с точки зрения матча против «Виннипега» шансы «Ред Уингз» на успешный результат видятся высокими, учитывая, какие трудности на дистанции безуспешно пытаются преодолеть канадцы.

Ставка: «Детройт» победит в матче за 1.91.

Прогноз: Как правило, победные матчи «крылья» сопровождают высокой результативностью, а с учетом проблем «Джетс» в позиционной обороне ближайшая игра может предложить аналогичный сценарий.

Ставка: Индивидуальный тотал «Детройта» больше 3 за 2.02.