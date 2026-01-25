В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Торонто» будет принимать «Колорадо». Игра пройдет на «Скотиабанк Арене» 25 января. Начало встречи — в 21:30 (мск).
«Торонто»
Турнирное положение: На балансе «Торонто» на момент написания — 57 очков в 50 матчах. В таблице Восточной конференции канадцы из Онтарио находятся на 9-й строчке, на 2 пункта отставая от топ-8.
Последние матчи: После яркой победы на территории «Виннипега» 18 января (4:3, от) «Торонто» начал домашнюю серию.
В первой встрече в Онтарио подопечные Крейга Беруби крупно проиграли «Миннесоте» (3:6), тогда как в следующем матче потерпели поражение в упорной борьбе с «Детройтом» (1:2, от).
Не сыграют: Дакота Джошуа, Вильям Нюландер, Кристофер Танев, Оливер Экман-Ларссон.
Состояние команды: Сезон для «Торонто» складывается непросто. Команда регулярно добивается высот, но вместе с тем переживает кризисные моменты.
Накануне «Лифс» провели отрезок, в рамках которого заработали 18 очков из 20 возможных, тогда как в четырех встречах из недавних пяти — без учета результата матча с «Вегасом» — понесли потери.
«Колорадо»
Турнирное положение: В 48 матчах — на момент написания — «Колорадо» заработал 77 очков, с которыми закрепился на 1-м месте Западной конференции, на 10 баллов опережая 2-ю «Миннесоту».
Последние матчи: В одном из недавних матчей продолжительной домашней серии «Колорадо» был разгромлен «Нэшвиллом» (3:7).
Тем временем уверенную победу команда Джареда Беднара зафиксировала в игре против «Вашингтона» (5:2). Еще в одной встрече в Денвере «Эвеланш» уступили «Анахайму» (1:2, бул.).
Не сыграют: Габриэль Ландескуг, Логан О’Коннор, Девон Тейвз.
Состояние команды: «Колорадо» приводит выдающийся чемпионат, тогда как на фоне результатов на дистанции текущий спад выглядит нормальным.
В восьми встречах — до игры против «Филадельфии» дома — команда Джареда Беднара потерпела пять поражений, оставаясь тем не менее безусловным лидером Лиги по турнирным приобретениям и результативности.
Статистика для ставок
- «Колорадо» победил в 6 матчах из 8 последних на льду «Торонто»
- В 4 личных встречах из 5 последних команды забивали больше 5.5 голов
- «Колорадо» забивал 3 и более голов в 4 личных встречах из 5 последних
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Торонто» оценивается букмекерами в 3.18, ничья — в 4.42, победа «Колорадо» — в 2.04.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.52, на тотал меньше 5.5 — за 2.36.
Прогноз: На домашнем льду «Торонто», как правило, выдает фейерверочные игры в плане атакующей остроты и заброшенных шайб. В матче против самой забивной команды Лиги можно ожидать аналогичную динамику борьбы.
Ставка: Тотал больше 6.5 за 2.08.
Прогноз: На фоне объяснимой просадки по результатам, характерной для последних матчей «Колорадо», канадцы будут претендовать на домашнюю победу.
Ставка: «Торонто» победит в матче за 2.03.