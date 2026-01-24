прогноз на матч НХЛ, ставка за 2.11

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Миннесота» будет принимать «Флориду». Игра пройдет в «Эксел Энерджи Центре» 25 января. Начало встречи — в 05:00 (мск).

«Миннесота»

Турнирное положение: После 52 матчей «Миннесота» закрепилась на 2-м месте Западной конференции с 67 очками на счету, на 2 пункта опередив «Даллас».

Последние матчи: В начале продолжающейся игровой недели «Миннесота» забрала яркую победу на льду «Торонто» (6:3).

Еще в одной гостевой встрече команда Джона Хайнса уступила «Монреалю» (3:4). В последнем матче на своей территории «Уайлд» разобрались с «Детройтом» (4:3, от).

Не сыграют: Зак Богосян, Мэтт Болди, Йонас Бродин, Джоэль Эрикссон, Маркус Йоханссон.

Состояние команды: «Миннесота» проводит не лучший отрезок в сезоне, но вместе с тем сохраняет позиции в тройке лидеров Запада.

На десять недавних матчей «Уайлд» пришлись шесть поражений. Кроме того, в четырех встречах из последних шести команда Джона Хайнса получала в свои ворота 4 шайбы и более.

«Флорида»

Турнирное положение: С 55 очками на балансе, «Флорида» прописалась на 10-й строчке Восточной конференции. После 49 матчей «Пантерз» отстают от зоны плей-офф на 4 пункта.

Последние матчи: После ужасающих 1:9 на площадке «Каролины» команда из Санрайза прибила «Вашингтон» в столице (5:2).

Днями ранее подопечные Пола Мориса провалились на своей территории в игре против «Сан-Хосе» (1:4), однако следом взяли верх над «Виннипегом» на выезде (2:1, бул.).

Не сыграют: Александр Барков, Джона Гаджович, Сет Джонс, Дмитрий Куликов, Томаш Носек, Брэд Маршан.

Состояние команды: Ключевые проблемы «Флориды» в нынешнем сезоне предельно ясны — потери ведущих кадров, снижающие конструктивную гибкость.

Адаптация к игре без лидеров верхних звеньев дается команде Пола Мориса сверхтяжело, однако даже в столь незавидных условиях действующий чемпион ведет борьбу за топ-8.

Статистика для ставок

«Флорида» победила в 4 гостевых матчах из 5 последних

«Миннесота» потерпела 5 поражений в 6 последних встречах на домашнем льду

«Миннесота» одержала 3 победы в 4 последних личных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Миннесоты» оценивается букмекерами в 2.24, ничья — в 4.27, победа «Флориды» — в 2.87.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.70, на тотал меньше 5.5 — за 2.27.

Прогноз: По разным структурным причинам обе команды испытывают проблемы с возможностью поддержания высокого темпа на дистанции. При этом «Флорида» едет в Сент-Пол в статусе равного соперника, обладая достаточными силами, чтобы претендовать на победный результат.

Ставка: «Флорида» победит в матче за 2.11.

Прогноз: Нередко за счет сбоев, допускаемых в защитных фазах игры, команды вынуждены активнее включаться в атаку, вследствие чего в их матчах устанавливается высокий порог результативности.

Ставка: Тотал больше 6 за 1.89.