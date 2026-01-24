прогноз на матч НХЛ, ставка за 2.40

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет в «Роджерс Плейс» 25 января. Начало встречи — в 06:00 (мск).

«Эдмонтон»

Турнирное положение: После 52 матчей «Эдмонтон» обосновался на 5-й строчке Западной конференции с 58 очками на балансе. От квартета лидеров «Ойлерз» отделяют 2 пункта.

Последние матчи: В начале текущей недели «Эдмонтон» при домашних болельщиках переехал «Сент-Луис» (5:0).

Однако развить успех в серии домашних матчей «Ойлерз» не удалось. Накануне команда Криса Кноблауха проиграла «Нью-Джерси» (1:2) и сгорела «Питтсбургу» (2:6).

Не сыграют: Леон Драйзайтль, Адам Хенрик, Каспери Капанен.

Состояние команды: Регулярный чемпионат в исполнении «Эдмонтона» не впечатляет, однако ранее это не мешало канадцам наращивать темп в рамках кубковых серий.

Прогнозы и ставки на НХЛ

По-прежнему на дистанции команда Криса Кноблауха слишком уязвима у собственных ворот. Тем временем в четырех встречах из недавних шести «Ойлерз» понесли потери, трижды не сумев забросить больше 2 шайб.

«Вашингтон»

Турнирное положение: На момент написания «Вашингтон» занимает 13-е место в Восточной конференции с 54 зачетными баллами. От кубковой восьмерки «Кэпс» отстают на 5 очков.

Последние матчи: На флажке предыдущей игровой недели «Вашингтон» дома проиграл «Флориде» (2:5), после чего провалил серию гостевых матчей.

Днями ранее команда Спенсера Карбери отлетела на площадке «Колорадо» (2:5), а следом понесла потери в игре против «Ванкувера» (3:4).

Не сыграют: Пьер-Люк Дюбуа.

Состояние команды: «Вашингтон» растерял боеспособную форму: команда выпала за пределы основной восьмерки и может пролететь мимо плей-офф с учетом других желающих там оказаться.

Если вынести за рамки ближайшую игру против «Калгари» в ночь на 24 января, то «Кэпиталз» заработали всего 2 балла в пяти последних встречах. В трех недавних матчах столичный коллектив пропускал 4 шайбы и более.

Статистика для ставок

«Эдмонтон» потерпел 4 поражения в 5 последних домашних матчах

«Вашингтон» победил в 3 последних личных встречах

В 2 последних личных встречах команды забивали больше 9.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Эдмонтона» оценивается букмекерами в 2.10, ничья — в 4.32, победа «Вашингтона» — в 3.09.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.72, на тотал меньше 5.5 — за 2.23.

Прогноз: В последних домашних матчах «Эдмонтон» выглядит не лучшим образом, но в контексте ближайшей игры имеет хорошие шансы на победный результат, если учесть форму, в которой на текущий момент находится «Вашингтон».

2.40 «Эдмонтон» победит + ТБ 4.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.40 на матч Эдмонтон — Вашингтон принесёт чистый выигрыш 1400₽, общая выплата — 2400₽

Ставка: «Эдмонтон» победит + ТБ 4.5 за 2.40.

Прогноз: Широта проблем «Кэпиталз» затрагивает не только низкую реализацию. Игра у своих ворот является еще одним острым недостатком команды. Для «Ойлерз» провалы «Вашингтона» в зоне защиты подразумевают отличную возможность выйти на высокий показатель результативности.

2.15 Индивидуальный тотал «Эдмонтона» больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч Эдмонтон — Вашингтон принесёт чистый выигрыш 1150₽, общая выплата — 2150₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Эдмонтона» больше 3.5 за 2.15.