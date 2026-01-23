прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.03

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Минск будет принимать «Шанхайских Драконов». Игра пройдет на «Минск-Арене» 24 января. Начало встречи — в 17:10 (мск).

«Динамо» Минск

Турнирное положение: На счету минского «Динамо» — 63 очка после 47 матчей. В таблице Западной конференции белорусы находятся на 3-й строчке, на 3 балла отставая от 1-й «Северстали».

Последние матчи: Накануне «Динамо» Минск закончило серию выездных матчей, на старте которой случилось поражение от «Северстали» (4:6).

Днями позже команда Дмитрия Квартальнова взяла верх над московским «Динамо» (3:2) и СКА (4:3), тогда как в последней встрече проиграла «Локомотиву» (1:2).

Не сыграют: Джошуа Брук, Ксавье Уэлле.

Состояние команды: «Динамо» Минск утратило характерную стабильность, но по-прежнему сохраняет рабочий разрыв между лидерами Запада.

В восьми предыдущих встречах команда Дмитрия Квартальнова потерпела пять поражений, хотя статистически остается второй в конференции по надежности в обороне.

«Шанхайские Драконы»

Турнирное положение: «Шанхайские Драконы» занимают 9-е место на Западе. С 43 зачетными баллами после 47 матчей, команда отстает от зоны плей-офф на 10 очков.

Последние матчи: В ходе предыдущей игровой недели «Шанхайские Драконы» потерпели крупное поражение в дерби против СКА (2:5).

В рамках гостевого матча китайский клуб уступил «Локомотиву» (0:2), после чего на «СКА-Арене» проиграл «Спартаку» (1:3). Накануне «Драконы» провалились на льду «Торпедо» (2:7).

Не сыграют: Жереми Гроло, Трой Джозефс, Патрик Рибар, Бен Харпур.

Состояние команды: Спад «Шанхайских Драконов» продолжается. Команда терпит неудачу за неудачей и не имеет предметных шансов на возвращение в борьбу за плей-офф.

Накануне китайский коллектив потерпел восемь поражений в десяти матчах и вышел на второе место на Западе по числу пропущенных шайб. Больше остальных в конференции по этому показателю достается только «Ладе».

Статистика для ставок

«Динамо» Минск одержало 8 побед в 9 последних домашних матчах

«Динамо» Минск забивало 5 и более голов в 7 домашних матчах из 9 последних

«Шанхайские Драконы» одержали 2 победы в 3 личных встречах в этом сезоне

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» Минск оценивается букмекерами в 1.38, ничья — в 6.13, победа «Шанхайских Драконов» — в 6.95.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.84, на тотал меньше 5.5 — за 2.05.

Прогноз: Наверняка «Шанхайские Драконы» понемногу свыкаются с мыслью вылета из борьбы за плей-офф, однако в непростых для себя условиях команда не перестанет играть. В Минске шансы коллектива Митча Лава на набранные очки кажутся минимальными, но оказать сопротивление гости, несомненно, попытаются.

Ставка: Индивидуальный тотал «Динамо» Минск меньше 3.5 за 2.03.

Прогноз: Если «Драконам» удастся проявить хотя бы относительную устойчивость в обороне, то белорусы могут столкнуться с проблемами в реализации, которые нередко преследуют команду в последние недели.

Ставка: «Шанхайские Драконы» победят с форой +2 за 1.83.