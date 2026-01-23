«Калгари» не допустит потери очков в родных стенах

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Калгари» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет в «Скоушабэнк-Сэдлдоум» 24 января. Начало встречи — в 05:00 (мск).

«Калгари»

Турнирное положение: После 50 матчей «Калгари» находится на 13-м месте Западной конференции с 47 очками на счету. От зоны плей-офф канадцев из Альберты отделяют 6 турнирных пунктов.

Последние матчи: В конце предыдущей игровой недели «Калгари» забрал уверенную победу над «Айлендерс» в родных стенах (4:2).

В другом матче на домашнем льду команда Райана Гуски потерпела поражение от «Нью-Джерси» (1:2, от). Накануне «Калгари» сгорел «Питтсбургу» — также при своих трибунах (1:4).

Не сыграют: Джейк Бин, Джош Бичер, Блэйк Коулман, Самюэль Гонзек.

Состояние команды: «Калгари» отчаянно пытается выправить положение после безобразного стартового отрезка, однако даже с учетом последних локальных успехов шансы на попадание в топ-8 выглядят призрачно.

В начале месяца команда Райана Гуски осталась без набранных очков в четырех встречах кряду на фоне запредельной конкуренции, тогда как в двух недавних матчах проиграла, не сумев забросить больше 1 шайбы.

«Вашингтон»

Турнирное положение: В таблице Востока столичный коллектив опустился на 12-ю позицию с 54 очками в активе. От кубковой зоны «Кэпиталз» отстают на 4 балла.

Последние матчи: В домашнем матче 14 января «Вашингтон» зафиксировал победный результат в плотной борьбе с «Монреалем» (3:2, от).

В ряде следующих матчей команда Спенсера Карбери понесла потери. Так, «Кэпс» уступили «Сан-Хосе» (2:3), «Флориде» (2:5), «Колорадо» (2:5) и «Ванкуверу» (3:4).

Не сыграют: Пьер-Люк Дюбуа, Том Уилсон.

Состояние команды: «Вашингтон» переживает спад, который уже можно назвать затяжным. В таком состоянии столичный клуб рискует пролететь мимо плей-офф.

В десяти последних матчах «Кэпс» потерпели семь поражений. Четырежды с 16 января коллектив Спенсера Карбери остался без набранных очков и трижды получим в свои ворота 4 и более голов.

«Вашингтон» победил в 3 личных встречах из 4 последних

В 4 личных встречах из 6 последних команды забивали меньше 4.5 голов

«Калгари» проиграл в 5 личных встречах из 6 предыдущих на своей территории

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Калгари» оценивается букмекерами в 2.57, ничья — в 4.17, победа «Вашингтона» — в 2.49.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.84, на тотал меньше 5.5 — за 2.05.

Прогноз: «Вашингтон» испытывает проблемы, которые нельзя решить немедленно. На фоне спада столичного клуба «Калгари», хорошо знакомый с фазами затяжного кризиса, получает шанс улучшить турнирное положение на домашнем катке.

Ставка: «Калгари» победит за 2.57.

Прогноз: На текущее время команды находятся не в той форме, чтобы личная встреча могла перерасти в гонку результативных атак.

Ставка: Тотал меньше 5.5 за 2.05.