прогноз на матч КХЛ, ставка за 1.95

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги СКА будет принимать «Динамо» Минск. Игра пройдет в «Ледовом дворце» 19 января. Начало встречи — в 19:30 (мск).

СКА

Турнирное положение: После 44 матчей СКА находится на 7-м месте Западной конференции с 53 очками на счету. От 6-го ЦСКА петербуржцев отделяет 1 турнирный пункт.

Последние матчи: В начале последней игровой недели СКА добился непростой победы на территории «Лады» (4:3, бул.).

Следом состоялся условный выезд на площадку «Шанхайских Драконов», где команда Игоря Ларионова разбила кризисного соперника. Накануне армейцы внезапно проиграли «Сочи» у себя дома (1:2).

Не сыграют: Тревор Мерфи.

Состояние команды: На текущий период СКА выполняет базовые задачи: команда находится в зоне плей-офф и старается улучшить промежуточные позиции.

Однако игре петербуржцев на дистанции не хватает структурной целостности. В девяти предыдущих матчах армейцы потерпели четыре поражения, а на домашнем льду остались без набранных очков в двух встречах из трех последних.

«Динамо» Минск

Турнирное положение: Минское «Динамо» замыкает тройку лидеров Запада с 61 баллом в активе. На 2 турнирных пункта белорусский коллектив отстает от идущего выше дуэта.

Последние матчи: Дважды на отрезке в семь дней «Динамо» Минск встретилось с «Северсталью» в Череповце и дважды потерпело поражение (3:4, 4:6).

Между выездами в «Ледовый» коллектив Дмитрия Квартальнова дома расправился с «Адмиралом» (2:1). Недавний визит на лед «Динамо» Москва завершился волевой победой (3:2).

Не сыграют: Брук Джошуа, Ксавье Уэлле.

Состояние команды: «Динамо» Минск проводит яркий сезон, но, как и большинство топ-клубов, временами испытывает сложности.

Четырежды на отрезке в шесть последних матчей белорусы остались без набранных очков, пропустив 4 и более голов в каждой неудачной игре. Вместе с тем коллективу Дмитрия Квартальнова принадлежит второй в Лиге показатель по результативности.

СКА победил в 3 последних личных встречах

В 4 последних личных встречах команды забивали меньше 5.5 голов

СКА не проигрывал в основное время в 6 личных встречах из 7 последних на домашнем льду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа СКА оценивается букмекерами в 2.70, ничья — в 4.28, победа «Динамо» Минск — в 2.34.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.95, на тотал меньше 5.5 — за 1.93.

Прогноз: СКА старается играть в атакующий хоккей, но вместе с тем испытывает проблемы в обороне, которыми, как кажется, должно пользоваться минское «Динамо» даже на фоне спада. Сама встреча в «Ледовом» наверняка будет продиктована желанием обеих команд выйти на высокий процент реализации.

Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.95.

Прогноз: В последние недели белорусы испытывают проблемы с гостевыми результатами, поэтому площадку СКА команда Дмитрия Квартальнова будет рассматривать в контексте возможности улучшить общую статистику недавних выездов.

Ставка: «Динамо» Минск победит в матче за 1.79.