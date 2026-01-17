прогноз на матч КХЛ, ставка за 1.95

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Лада» будет принимать «Сочи». Игра пройдет на «Лада-Арене» 18 января. Начало встречи — в 16:30 (мск).

«Лада»

Турнирное положение: В 46 матчах «Ладе» удалось заработать 30 очков, с которыми команда прописалась на 12-й строке Запада, на 21 зачетный балл отставая от кубковой восьмерки.

Последние матчи: В личной встрече 9 января на территории «Сочи» тольяттинцы одержали разгромную победу (4:1).

На текущей неделе команда Павла Десяткова в родных стенах потерпела поражение от СКА (3:4, бул.) и крупно проиграла «Салавату Юлаеву» (2:5).

Не сыграют: Виктор Антипин.

Состояние команды: В условиях неудавшейся перестройки «Лада» превратилась в безусловного аутсайдера, обладающего худшим в лиге показателем турнирных потерь.

На текущее время команда Павла Десяткова пропустила больше остальных в чемпионате, а на отрезке в десять последних матчей добилась только одной победы — над «Сочи» на прошлой неделе.

«Сочи»

Турнирное положение: После 43 матчей «Сочи» находится на 10-м месте Восточной конференции с 34 очками на счету, на 17 турнирных баллов отставая от зоны плей-офф.

Последние матчи: После двух подряд матчей против «Динамо» Москва (2:0, 0:3) «Сочи» допустил крупный провал в игре с «Ладой» (1:4).

Ужасающей катастрофой для команды Дмитрия Михайлова обернулся выезд на территорию «Металлурга» Мг (0:9). В последнем матче южане внезапно взяли верх над СКА (2:1).

Не сыграют: Матвей Гуськов, Даниил Сероух, Игорь Швырев.

Состояние команды: Не решая никаких предметных задач в остатке сезона, «Сочи» фрагментарно вмешивается в борьбу за плей-офф, причиняя головную боль представителям топ-8.

По темпу турнирных приобретений южане входят в тройку худших в чемпионате, а по результативности — разделяют последнюю строчку с «Адмиралом». Накануне коллектив Михайлова проиграл трижды кряду — с разницей в три шайбы и более в каждой встрече.

«Лада» не выигрывает на домашнем льду на протяжении 7 последних матчей

«Лада» обыграла «Сочи» в 3 последних личных встречах

В 2 личных встречах из 3 предыдущих «Сочи» не забивал больше 1 гола

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Лады» оценивается букмекерами в 2.24, ничья — в 4.28, победа «Сочи» — в 2.85.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.95, на тотал меньше 5.5 — за 1.93.

Прогноз: Двум главным аутсайдерам чемпионата терять в сущности нечего, поэтому в личной встрече команды, без особого давления, могут выдать хоккей, в котором атакующая острота выходит на передний план.

Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.95.

Прогноз: В последней личной встрече «Лада» добилась убедительной победы на льду «Сочи». Наверняка команда Дмитрия Михайлова думает о реванше.

Ставка: «Сочи» победит в матче за 2.10.