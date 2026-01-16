Одержат ли беларусы снова победу в дерби двух «Динамо»?

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги московское «Динамо» будет принимать минское «Динамо». Игра пройдет на «ВТБ Арене» 17 января, начало — в 17:00 (мск).

«Динамо»

Турнирное положение: Московское «Динамо» занимает 5 место в Западной конференции, команда Вячеслава Козлова в 45 матчах регулярного чемпионата набрала 55 очков.

Последние матчи: Бело-голубые на домашнем льду проиграли «Спартаку» (3:5). По ходу поединка «Динамо» Москва трижды отыгрывалась, но в итоге этого не хватило команде, чтобы добиться приемлемого результата.

Не сыграют: у «Динамо» нет игроков, которые пропустят матч.

Состояние команды: В последних пяти матчах москвичи смогли обыграть лишь «Сочи» (3:0). В остальных поединках динамовцы уступили «Торпедо» (3:4 — после овертайма), «Сочи» (0:2), ЦСКА (1:5).

«Динамо»

Турнирное положение: Минское «Динамо» входит в топ-3 команд Западной конференции, беларусы в 44 матчах набрали 59 очков, отставая от лидера «Локомотива» на четыре пункта.

Последние матчи: «Динамо» Минск в гостевом поединке проиграл «Северстали» (4:6).

Не сыграют: у «Динамо» нет игроков, которые пропустят матч.

Состояние команды: В последних пяти матчах минское «Динамо» проиграло «Северстали» (3:4), ЦСКА (2:4), «Трактору» (4:5), но одержало победу в поединке против «Адмирала» (2:1).

Статистика для ставок

«Динамо» Москва занимает 5 место в Западной конференции

«Динамо» Минск занимает 3 место в Западной конференции

В этом сезоне минское «Динамо» дважды обыграло московское (5:3, 7:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» Минск оценивается букмекерами в 2.40, ничья — в 4.20, а победа «Динамо» Москва — в 2.50.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.00, на тотал меньше 5.5 — за 1.80.

Прогноз: Московское «Динамо» за матч забивает 2 гола, хоккеисты из Минска отправляют в сетку ворот соперников в среднем по 3 шайбы. Можно рискнуть и сыграть на результативности поединка.

Ставка: ТБ 5.5 с коэффициентом 2.00.

Прогноз: В предыдущих двух личных встречах минское «Динамо» дважды переиграло динамовцев из Москвы.

Ставка: Победа «Динамо» Минск с коэффициентом 2.40.