В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» будет принимать «Барыс». Игра пройдет на «УГМК-Арене» 12 января. Начало встречи — в 17:00 (мск).

«Автомобилист»

Турнирное положение: «Автомобилист» набрал 49 очков в 43 встречах, за счет которых закрепился на 4-й строчке Восточной конференции, на 2 турнирных балла опережая «Нефтехимик».

Последние матчи: Дебютную встречу в 2026 году «Автомобилист» провел в Казани, где устроился на разгромное поражение от «Ак Барса» (0:5).

Очередным провалом для команды Николая Заварухина обернулся выезд на территорию «Трактора» (1:3). В другом гостевом матче екатеринбуржцы проиграли «Салавату Юлаеву» (1:4).

Не сыграют: Артем Каштанов.

Состояние команды: «Автомобилист» проводит невзрачную регулярку, в ходе которой не претендует на лидерские позиции и в целом преодолевает дистанцию со взлетами и падениями.

В заключительные недели 2025 года коллектив Николая Заварухина выдал серию из пяти побед кряду, тогда как в трех встречах 2026-го не выиграл ни разу. Кроме того, результативность екатеринбуржцев в этих матчах ограничивалась одной заброшенной шайбой.

«Барыс»

Турнирное положение: «Барыс» прописался на 10-й позиции Восточной конференции с 36 очками после 45 матчей. От зоны плей-офф казахстанский коллектив отстает на 3 пункта.

Последние матчи: В ходе продолжающейся гостевой серии «Барыс» — в начале последней игровой недели — потерпел поражение от «Торпедо» (2:3).

В следующем матче подопечные Михаила Кравца понесли потери на территории «Ак Барса» (1:3). В недавней встрече астанинцы проиграли «Салавату Юлаеву» (1:3).

Не сыграют: Кирилл Савицкий.

Состояние команды: В попытках навязать борьбу у нижних границ зоны плей-офф, «Барыс» сбавил темп и вошел в стадию острой нехватки турнирных приобретений.

Команда Михаила Кравца отдаляется от кубковой восьмерки и вместе с тем демонстрирует низкое качество игры, в частности — в реализации. В восьми предыдущих матчах казахстанцы заработали всего 2 очка.

Статистика для ставок

«Автомобилист» не проигрывает на домашнем льду на протяжении 3 последних матчей

«Барыс» не проигрывал «Автомобилисту» в основное время в 3 матчах из 4 последних

В 5 последних личных встречах команды забивали меньше 5.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Автомобилиста» оценивается букмекерами в 1.58, ничья — в 4.69, победа «Барыса» — в 5.40.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.95, на тотал меньше 5.5 — за 1.93.

Прогноз: Последний игровой отрезок «Автомобилист» провел во всех смыслах безобразно, но домашняя встреча с казахстанцами, находящимися на спаде, будет рассматриваться командой Николая Заварухина как верная возможность прервать серию поражений.

Ставка: «Автомобилист» победит с форой -1.5 за 1.89.

Прогноз: На домашней площадке екатеринбуржцам важно продемонстрировать хоккей высокого содержания, в том числе и в атакующем ключе. Вместе с тем «Барыс» при попытках реагировать на выпады соперника получит ряд возможностей у чужих ворот. При таком игровом сценарии матч установит высокий порог результативности.

Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.95.