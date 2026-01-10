«Миннесота» не потерпит провала на домашнем льду

прогноз на матч НХЛ, ставка за 2.14

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Миннесота» будет принимать «Айлендерс». Игра пройдет в «Эксель-Энерджи Центре» 11 января. Начало встречи — в 04:00 (мск).

«Миннесота»

Турнирное положение: За «Миннесотой» закреплена 3-я позиция в Западной конференции. С 60 очками после 45 матчей, команда из Сент-Пола отстает от 2-го «Далласа» по дополнительным цифрам.

Последние матчи: В первом матче 2026 года «Миннесота» установила уверенную победу над «Анахаймом» (5:2).

Следом команда Джона Хайнса потерпела два поражения от «Лос-Анджелеса» (4:5, бул., 2:4). Последнюю встречу «Уайлд» провели на льду «Сиэтла», где забрали победный результат (3:2, от).

Не сыграют: Зак Богосян, Маркус Йоханссон.

Состояние команды: На фоне провальных стартовых недель «Миннесота» совершила безумный рывок. Команда выработала системную устойчивость и закрепилась среди трио лидеров Запада.

На текущее время коллективу из Сент-Пола принадлежит второй лучший показатель в конференции по пропущенным шайбам. При этом в конце прошлого года «Уайлд» выдали серию из пяти победных результатов на домашнем льду.

«Айлендерс»

Турнирное положение: После 44 матчей «Айлендерс» замыкают первую пятерку Востока с 53 очками в активе. На 1 турнирный пункт ньюйоркцы опережают 6-ю «Филадельфию».

Последние матчи: Новый календарный год начался для «Айлендерс» с провального домашнего матча против «Юты» (2:7).

В других встречах на Лонг-Айленде команда Патрика Руа взяла верх над «Торонто» (4:3, от) и переехала «Нью-Джерси» (9:0). Накануне «островитяне» потерпели поражение от «Нэшвилла» (1:2, бул.).

Не сыграют: Пьер Энгвалл, Бо Хорват, Кайл Палмьери, Александр Романов, Семен Варламов.

Состояние команды: В турнирном значении сезон для «Айлендерс» складывается неплохо, но качество игры ньюйоркцев с Лонг-Айленда от матча к матчу может снижаться.

Команде Патрика Руа присущи краткосрочные серии спада, как недавняя, в рамках которой были зафиксированы пять поражений в восьми встречах. Между тем «островитяне» способны выдавать и яркие атакующие перфомансы.

Статистика для ставок

«Миннесота» одержала 5 побед в 7 последних домашних встречах

«Миннесота» забивала 5 и более голов в 4 домашних матчах из 7 последних

«Миннесота» одержала 8 побед в 9 последних личных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Миннесоты» оценивается букмекерами в 2.14, ничья — в 4.47, победа «Айлендерс» — в 2.94.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.86, на тотал меньше 5.5 — за 2.03.

Прогноз: В последних матчах «Миннесота» допустила ряд осечек, но на дистанции команда по-прежнему выглядит уверенно, в том числе и на домашнем льду, где игровой рисунок, предполагающий доминирование, остается наиболее привычным для «дикарей».

Ставка: «Миннесота» победит за 2.14.

Прогноз: Линии защиты «Айлендерс» не всегда удается справляться с быстрыми выпадами соперников, что в контексте игры против активно атакующей «Миннесоты» может стать неразрешимой проблемой.

Ставка: Индивидуальный тотал «Миннесоты» больше 3 за 1.90.