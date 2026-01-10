прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.15

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги ЦСКА будет принимать «Спартак». Игра пройдет на «ЦСКА-Арене» 11 января. Начало встречи — в 18:00 (мск).

ЦСКА

Турнирное положение: После 45 матчей ЦСКА закрепился на 5-м месте Западной конференции с 52 очками на счету. По дополнительным цифрам армейцы опередили 6-е «Торпедо».

Последние матчи: На финишном этапе декабрьской серии ЦСКА установил три победных результата кряду, тогда как 2026-й год начал с поражения от «Локомотива» (1:2, бул.).

В другой встрече на домашнем льду коллектив Игоря Никитина обыграл минское «Динамо» (4:2), а накануне армейцами была одержана волевая победа над «Шанхайскими Драконами» (3:2).

Не сыграют: Дмитрий Бучельников, Данила Моисеев, Дмитрий Саморуков.

Состояние команды: С точки зрения турнирных приобретений ЦСКА проводит сильнейший индивидуальный отрезок в нынешнем сезоне. Кроме того, команда Игоря Никитина неплохо прокачалась и в игровом значении.

Прогнозы и ставки на КХЛ

В ряде предыдущих матчей армейцы добивались хороших показателей по реализации и вместе с тем демонстрировали сравнительную надежность в обороне, с чем по ходу большей части чемпионата возникали трудности.

«Спартак»

Турнирное положение: В 42 матчах «Спартак» заработал 49 очков, с которыми присел на 8-ю строку Западной конференции, по дополнительным показателям отставая от СКА.

Последние матчи: Заключительный матч 2025 года «Спартак» провел на площадке ЦСКА, где потерпел поражение (1:2).

Тем временем 2026-й команда Алексея Жамнова встретила яркой победой на территории «Торпедо» (7:6). В другом матче гостевой серии красно-белые взяли верх над «Северсталью» (2:1).

Не сыграют: У «Спартака» нет игроков, которые пропустят матч.

Состояние команды: «Спартак» старается придерживаться привычного игрового рисунка, но в сущности проводит неудачный сезон, если оценивать траекторию его продвижения.

Команда Алексея Жамнова идет второй на Западе по заброшенным шайбам, но вместе с тем демонстрирует один из худших показателей по пропущенным. Тем временем в пяти матчах из последних шести столичный клуб непременно набирал очки.

Статистика для ставок

«Спартак» победил в 3 личных встречах из 4 последних

В 3 личных встречах из 4 последних команды забивали меньше 5.5 голов

ЦСКА забивал 4 и более голов в 3 личных встречах из 4 последних на своей территории

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа ЦСКА оценивается букмекерами в 2.15, ничья — в 4.29, победа «Спартака» — в 3.01.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.99, на тотал меньше 5.5 — за 1.89.

Прогноз: ЦСКА в последние недели показывает высокий уровень тактического исполнения и перед очередным дерби видится командой, способной сдержать «Спартак» на своей территории.

2.15 ЦСКА победит Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч ЦСКА — Спартак принесёт чистый выигрыш 1150₽, общая выплата — 2150₽

Ставка: ЦСКА победит за 2.15.

Прогноз: Оборона «Спартака» входит в число слабейших в нынешнем чемпионате, тогда как атакующая продуктивность армейцев в последних играх предполагает возможность выхода на высокий показатель реализации в личной встрече.

2.03 Индивидуальная тотал ЦСКА больше 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.03 на матч ЦСКА — Спартак позволит вывести на карту выигрыш 1030₽, общая выплата — 2030₽

Ставка: Индивидуальная тотал ЦСКА больше 3 за 2.03.