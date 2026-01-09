прогноз на матч НХЛ, ставка за 2.19

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Чикаго» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет в «Юнайтед Центре» 10 января. Начало встречи — в 04:00 (мск).

«Чикаго»

Турнирное положение: После 43 матчей команда из Иллинойса поднялась на 11-ю строчку Западной конференции с 43 очками на счету. На 3 турнирных пункта «Блэкхокс» отстают от зоны плей-офф.

Последние матчи: Новый календарный год «Чикаго» начал с результативной домашней победы над «Далласом» (4:3).

Следом команда Джеффа Блэшилла взяла верх над «Вашингтоном» в столице (3:2, бул.). Днями ранее «Блэкхокс» в родных стенах переиграли «Вегас» (3:2, от) и «Сент-Луис» (7:3).

Не сыграют: Коннор Бедард, Ши Вебер, Фрэнк Назар.

Состояние команды: В первые недели 2026 года «Чикаго» не понес ни одной турнирной потери, что идет вразрез с предыдущей серией из восьми поражений в девяти матчах.

При текущих раскладах команда Блэшилла вновь может претендовать на плей-офф, если сумеет сберечь подобную динамику. Между тем на домашнем льду «Блэкхокс» накануне набрали 7 очков из 8 возможных.

«Вашингтон»

Турнирное положение: В 44 встречах «Вашингтон» заработал 50 очков, с которыми обосновался на 7-й строчке Восточной конференции, на 1 пункт опережая 8-й «Питтсбург».

Последние матчи: Три предыдущие встречи «Вашингтон» провел в родных стенах, где в том числе потерпел поражение от «Чикаго» (2:3, бул.).

Победный результат коллектив Спенсера Карбери установил в зрелищной игре против «Анахайма» (7:4), но следом понес потерю в матче против «Далласа» (1:4).

Не сыграют: Пьер-Люк Дюбуа, Алексей Протас, Том Уилсон.

Состояние команды: Команду Спенсера Карбери преследует очередной продолжительный спад. На фоне единичных локальных успехов «Кэпиталз» проваливают большинство матчей.

На отрезке в десять предыдущих игр «Вашингтон» потерпел семь поражений. Кроме того, в семи встречах из недавних восьми столичный коллектив пропускал не менее 3 голов.

Статистика для ставок

«Чикаго» не проигрывает дома в основное время на протяжении 4 последних матчей

«Вашингтон» допустил 6 гостевых поражений в 7 последних матчах

В 3 личных встречах из 4 последних команды забивали меньше 5.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Чикаго» оценивается букмекерами в 2.93, ничья — в 4.57, победа «Вашингтона» — в 2.12.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.79, на тотал меньше 5.5 — за 2.12.

Прогноз: «Чикаго» в последних матчах вновь производит уверенность, чего в данном ключе нельзя сказать о «Вашингтоне». На фоне проблем столичного клуба команда Джеффа Блэшилла на домашнем льду способна забрать очередной победный результат.

Ставка: «Чикаго» победит в матче за 2.19.

Прогноз: В ряде предыдущих игр «Блэкхокс» было тяжело разойтись с соперниками в основное время. Матч против «Вашингтона» может пройти по аналогичному сценарию в условиях желания команд зацепиться на столь необходимые по разным причинам очки.

Ставка: Ничья за 4.57.