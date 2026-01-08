В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать «Амур». Игра пройдет на «Арене Трактор» 9 января. Начало встречи — в 14:00 (мск).
«Трактор»
Турнирное положение: С 44 очками после 43 матчей, «Трактор» поднялся на 5-ю строчку Восточной конференции, на 1 турнирный пункт опередив «Нефтехимик».
Последние матчи: В двух топ-матчах на флажке 2025 года «Трактор» потерпел поражения — уступили челябинцы «Ак Барсу» (2:3) и «Металлургу» Мг (4:5, от).
Новый календарный год коллектив Евгения Корешкова начал с яркой победы над «Динамо» Минск (5:4). В следующей встрече была зафиксирована победа в дерби с «Автомобилистом» (3:1).
Не сыграют: В составе «Трактора» кадровые потери отсутствуют.
Состояние команды: В контексте стабильности в игре и результатах сезон «Трактора» во многом стал разочаровывающим. Выправить положение челябинцы попытаются в ближайшие недели.
На текущий период команда Евгения Корешкова остается худшей в Восточной конференции по игре в обороне, тогда как по заброшенным шайбам уральский клуб входит в тройку сильнейших наряду с «Магниткой» и «Авангардом».
«Амур»
Турнирное положение: В таблице Восточной конференции «Амуру» принадлежит 8-я строчка. С 39 очками после 43 матчей, хабаровчане опережают 9-ю «Сибирь» на 1 пункт.
Последние матчи: В важнейшем в турнирном смысле матче на финишной прямой 2025 года «Амур» проиграл «Сибири» (2:3, от).
Новый год команда Александра Андриевского начала с поражения на территории «Адмирала» (2:3). После битвы за Дальний Восток хабаровчане заявились к «Шанхайским Драконам», где допустили очередную неудачу (0:2).
Не сыграют: Роман Абросимов, Александр Гальченюк, Кирилл Петьков.
Состояние команды: Оставшуюся часть регулярного сезона «Амур» проведет в попытках удержать одну из последних позиций в зоне кубковой восьмерки. Однако в условиях нарастающей конкуренции промежуточные задачи хабаровчан становятся труднее.
Результативность коллектива Александра Андриевского остается второй худшей на Востоке. Между тем в семи предыдущих встречах «тигры» потерпели пять поражений. В трех недавних матчах команда забросила всего 4 шайбы в сумме.
Статистика для ставок
- «Трактор» одержал 3 победы в 4 последних личных встречах
- «Амур» не проигрывал в основное время в 4 матчах из 5 последних на льду «Трактора»
- В 2 личных встречах из 3 последних на льду «Трактора» команды забивали меньше 4.5 голов
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Трактора» оценивается букмекерами в 1.80, ничья — в 4.57, победа «Амура» — в 3.90.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.03, на тотал меньше 5.5 — за 1.86.
Прогноз: «Трактор» с приходом Евгения Корешкова постепенно приближается к уровню игры, соответствующему высоким ожиданиям. В промежуточной форме последних дней челябинцы сумеют учинить расправу над «Амуром», который испытывает большие проблемы под давлением.
Ставка: «Трактор» победит с форой -1 за 1.98.
Прогноз: Такого рода матчи, как правило, проходят в открытой манере на фоне попыток аутсайдера навязать борьбу и превосходства фаворита в индивидуальном классе исполнения.
Ставка: Тотал больше 5.5 за 2.03.