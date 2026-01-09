Предстоящая игра выглядит как противостояние команды, набравшей мощный ход, с коллективом, который вынужден бороться за результат в сложных условиях. «Трактор» подошёл к матчу в стабильной форме: команда уверенно действует в атаке, регулярно забивает и подтверждает прогресс результатами. «Амур» остаётся способным созидать впереди, однако делает это без прежней уверенности — травмы лидеров заметно нарушили баланс и отразились на эффективности нападения. На этом фоне челябинцы выглядят фаворитами за счёт формы, стабильности и лучшего игрового тонуса, тогда как хабаровчанам придётся искать свои шансы за счёт дисциплины, плотной обороны и реализации немногих моментов

До матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

13:50 Основные вратари: Сергей Мыльников и Максим Дорожко.

13:40 Главный судья: Денис Наумов (Тольятти, Россия); Главный судья: Александр Соин (Москва, Россия); Линейный: Илья Колясников (Нижний Тагил, Россия); Линейный: Дмитрий Шишло (Москва, Россия).

13:30 Матч пройдёт на льду «Арены-Трактор имени Валерия Белоусова» (Челябинск, Россия), вместимостью 7500 зрителей.

Стартовые составы команд

Трактор: Сергей Мыльников, Савелий Шерстнёв, Григорий Дронов, Александр Кирпичников, Логан Дэй, Арсений Коромыслов, Сергей Телегин, Джордан Гросс, Андрей Прибыльский, Максим Джиошвили, Александр Рыков, Андрей Никонов, Владимир Жарков, Михаил Горюнов-Рольгизер, Виталий Кравцов, Александр Кадейкин, Степан Горбунов, Андрей Светлаков, Джош Ливо, Михаил Григоренко, Егор Коршков, Василий Глотов.

Амур: Дамир Шаймарданов, Максим Дорожко, Егор Рыков, Алексей Соловьёв, Иван Мищенко, Егор Воронков, Ярослав Дыбленко, Рауль Акмальдинов, Ярослав Лихачёв, Александр Филатьев, Евгений Грачёв, Кирилл Ураков, Алекс Бродхёрст, Артём Шварёв, Кирилл Слепец, Евгений Свечников, Артур Гиздатуллин, Олег Ли, Игнат Коротких, Кирилл Петьков.

Трактор

«Трактор» подходит к матчу в статусе команды, которая уверенно прибавляет после смены тренера. При Евгении Корешкове челябинцы выровняли игру и подтвердили это результатами: в шести последних матчах клуб лишь дважды уступил, набрав очки в пяти встречах. На этом отрезке «Трактор» обыграл «Барыс» (2:0), «Ладу» (6:1), минское «Динамо» (5:4) и «Автомобилист» (3:1), уступив только «Ак Барсу» (2:3) и «Металлургу» в овертайме (4:5). Такой рывок позволил южноуральцам подняться на 5-е место Востока. Команда стабильно забивает и держит темп в атаке, однако без огрехов оборона пока не обходится: соперники регулярно создают моменты примерно на три ожидаемых гола. Тем не менее, «Трактор» выходит на матч с высокой скоростью игры, растущей уверенностью и хорошей статистикой по результату.

Амур

«Амур» проводит более неровный отрезок и гораздо сильнее зависит от кадровой ситуации. Потери Кирилла Петькова и Александра Гальченюка заметно ударили по атаке — именно в этот период команда проиграла четыре из пяти матчей, ни разу не забив больше двух шайб. Единственный матч, где удалось взять очки, — встреча с «Сибирью» (2:3 ОТ). В остальных «тигры» уступили «Салавату Юлаеву» (2:4), «Адмиралу» (2:3) и «Шанхайским Драконам» (0:2). При этом турнирная мотивация остаётся высокой: хабаровчане идут в зоне плей-офф, но любая серия без очков усложняет борьбу за топ-8. На фоне проблем с результативностью и нестабильной игрой «Амура» в атаке, давление на оборону вновь возрастает, что делает матч в Челябинске особенно сложным.

Личные встречи

В КХЛ клубы сыграли 47 матчей друг с другом: 31 победа у «Трактора» и 16 — у «Амура». В текущем сезоне соперники обменялись успехами — сначала челябинцы взяли матч 2:1 в овертайме, затем хабаровчане ответили яркой победой 6:4. История встреч показывает, что «Амур» способен навязывать борьбу, но в целом статистическое преимущество остаётся за хозяевами.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.98.