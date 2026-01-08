прогноз на матч КХЛ, ставка за 1.93

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги ЦСКА будет принимать Шанхайских Драконов. Игра пройдет на «ЦСКА-Арене» 9 января. Начало встречи — в 17:00 (мск).

ЦСКА

Турнирное положение: В 44 матчах ЦСКА заработал 50 очков, с которыми закрепился на 6-м месте Западной конференции. На 2 турнирных пункта армейцы отстают от 5-го «Торпедо».

Последние матчи: В последних матчах 2025 года ЦСКА одержал три победы кряду, включая домашние дерби со «Спартаком» (2:1) и «Динамо» Москва (5:1).

Новый календарный год команда Игоря Никитина начала с поражения от «Локомотива» (1:2, бул.). Следом москвичи взяли верх над минским «Динамо» (4:2).

Не сыграют: Дмитрий Бучельников, Данила Моисеев, Дмитрий Саморуков.

Состояние команды: В настоящее время ЦСКА проводит один из лучших отрезков в нынешнем сезоне, если сравнивать промежуточные успехи армейцев с посредственными результатами на дистанции.

Команда Игоря Никитина приблизилась к верхней пятерке Запада, а на отрезке в пять последних матчей одержала четыре победы. Кроме того, десять игр из предыдущих одиннадцати москвичи закончили с набранными очками.

«Шанхайские Драконы»

Турнирное положение: В активе «Шанхайских Драконов» 43 очка после 42 матчей. В таблице Запада команда расположилась на 9-й строчке, на 6 баллов отставая от топ-8.

Последние матчи: Неделями ранее «Шанхайские Драконы» потерпели три поражения кряду, в том числе и в дебютном матче 2026 года против «Металлурга» Мг (3:7).

После разгрома от лидера Востока коллектив под руководством Майкла Келли добился победы над «Ладой» (3:2) и обыграл «Амур» (2:0).

Не сыграют: Жереми Гроло, Бен Харпур.

Состояние команды: При скромных локальных успехах «Шанхайские Драконы» переживают кризисный период, который в моменте ослабил позиции в борьбе за верхнюю восьмерку.

На текущее время команда Жерара Галлана входит в тройку худших в чемпионате по пропущенным шайбам и имеет один из наиболее низких показателей результативности в Западной конференции.

Статистика для ставок

ЦСКА одержал 3 победы в 4 последних домашних матчах

ЦСКА не проигрывает в основное время на протяжении 8 последних домашних матчей

«Шанхайские Драконы» не побеждают в гостях на протяжении 4 последних матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа ЦСКА оценивается букмекерами в 1.53, ничья — в 5.13, победа «Шанхайских Драконов» — в 5.43.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.16, на тотал меньше 5.5 — за 1.76.

Прогноз: ЦСКА в последних матчах демонстрирует неплохое качество исполнения, тогда как для «Шанхайских Драконов» предстоящая встреча является одной из наиважнейших в контексте борьбы за плей-офф. За счет высокого мотивационного фона гости могут скрыть ряд тактических недостатков и навязать армейцам борьбу.

Ставка: «Шанхайские Драконы» победят с форой +1.5 за 1.93.

Прогноз: Обе команды находятся не в тех кондициях, чтобы личная встреча прошла в сопровождении высоких скоростей и результативности. На столичном льду пройдет относительно скромный матч в плане заброшенных шайб.

Ставка: Тотал меньше 5 за 2.01.