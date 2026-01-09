В пятницу, 9 января, московский ЦСКА примет на своем льду «Шанхайских Драконов» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

До матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

16:30 Приветствуем всех любителей хоккея! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между представителями Западной конференции — ЦСКА и «Шанхайскими Драконами». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

ЦСКА: Гамзин Дмитрий, Охотюк Никита, Нестеров Никита, Дроздов Иван, Карнаухов Павел, Калинин Сергей, Патрихаев Иван, Рой Джереми, Коваленко Николай, Зернов Денис, Гурьянов Денис, Холлоуэлл Мак, Провольнев Владислав, Чуркин Алексей, Соркин Максим, Полтапов Прохор, Ерёменко Владислав, Мингачёв Тахир, Гарднер Ретт, Долженков Кирилл.

«Шанхайские Драконы»: Рибар Патрик, Бишофф Джейк, Кленденинг Адам, Лабанк Кевин, Саттер Райли, Попугаев Никита, Брынцев Александр, Валенцов Владислав, Рендулич Борна, Куинни Гейдж, Меркли Ник Нападающий, Райлли Уилл, Сомерби Дойл, Фу Спенсер, Рассказов Кирилл, Вагнер Остин, Акользин Павел, Каблуков Илья, Сукезе Нэйт.

ЦСКА

ЦСКА в нынешнем сезоне совсем не похож на ту команду, которую мы привыкли видеть раньше. «Армейцы» в данный момент занимают предпоследнее место в дивизионе Тарасова и только шестое в Западной конференции. На счету московского клуба 50 набранных очков, а разница заброшенных и пропущенных шайб — 113:108.

В последних пяти матчах ЦСКА одержал четыре победы: над нижегородским «Торпедо» (3:2 в овертайме), московским «Спартаком» (2:1), московским «Динамо» (5:1) и минским «Динамо» (4:2). Только одна встреча на этом отрезке была проиграна — ярославскому «Локомотиву» (1:2 в серии буллитов).

«Шанхайские Драконы»

«Шанхайские Драконы» неудачно провели стартовый отрезок регулярного чемпионата, но сейчас понемногу подтянулись к границе зоны плей-офф. В данный момент китайский клуб занимает последнее место в дивизионе Тарасова и только 9-е в Западной конференции, отставая от заветной восьмерки на шесть оков.

Недавно у «Шанхайских Драконов» была серия из трех поражений: от нижнекамского «Нефтехимика» (3:4 в овертайме), санкт-петербургского СКА (2:3) и магнитогорского «Металлурга» (3:7). Но двух последних встречах китайский клуб добыл победы: над «Ладой» (3:2) и «Амуром» (2:0).

Личные встречи

Между собой эти команды в последнее время играли не очень часто, хоть и представляют один дивизион (Тарасова) в Западной конференции. В 2025-м в официальных матчах они пересеклись всего два раза и еще однажды сыграли товарищескую встречу. Последняя официальная очная дуэль ЦСКА и «Шанхайских Драконов» состоялась в феврале прошлого года, там «армейцы» разгромили оппонента (6:0).

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.93