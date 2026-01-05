«Торонто» не станет делить очки на домашнем льду

прогноз на матч НХЛ, ставка за 1.91

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Торонто» будет принимать «Флориду». Игра пройдет на «Скотиабанк Арене» 7 января. Начало встречи — в 03:30 (мск).

«Торонто»

Турнирное положение: В 41 матче «Торонто» заработал 45 очков. В таблице Востока канадцы из Онтарио находятся на 14-м месте, на 3 балла отставая от верхней восьмерки.

Последние матчи: На финишной прямой 2025 года «Торонто» в родных стенах проглотил «Нью-Джерси» (4:0).

Новый календарный год «Лифс» встретили яркой победой над «Виннипегом» (6:5). В последнем же на текущее время матче команда Крейга Беруби проиграла «Айлендерс» (3:4, от).

Не сыграют: Брендон Карло, Дакота Джошуа, Дакота Мермис, Вильям Нюландер, Энтони Столарс, Кристофер Танев, Джейк Маккейб.

Состояние команды: «Торонто» проводит качельный сезон, демонстрируя всплески пиковой продуктивности, на смену которым приходят периоды игрового спада.

Накануне канадцы установили четыре победных результата в шести матчах. Тем временем каждую игру из шести в рамках описываемого отрезка коллектив Беруби закончил с турнирными приобретениями.

«Флорида»

Турнирное положение: После 41 игры «Флорида» занимает 9-ю строчку Восточной конференции. С 47 баллами в активе, команда из Санрайза отстает от зоны плей-офф на 1 турнирный балл.

Последние матчи: В конце ушедшего года «Флорида» на домашней площадке не сумела сдержать натиск «Монреаля» (2:3, от).

Новый год коллектив Пола Мориса начал с Зимней классики, в рамках которой крупно проиграл «Рейнджерс» (1:5). Между тем в недавней встрече «Пантерз» нанесли поражение «Колорадо» (2:1).

Не сыграют: Александр Барков, Джона Гаджович, Дмитрий Куликов, Томаш Носек, Коул Швиндт, Мэттью Ткачак, Сет Джонс.

Состояние команды: В условиях кадровых проблем «Флорида» проводит очередной неровный отрезок, хотя по-прежнему сохраняет минимальный разрыв между основной восьмеркой.

В декабре «Пантерз» выдали достаточно неплохую серию из четырех побед кряду, тогда как в семи последних встречах команда Мориса допустила четыре поражения.

Статистика для ставок

«Торонто» не проигрывает на домашнем льду на протяжении 5 последних матчей

«Торонто» забивал 4 и более голов в 4 последних матчах на своей территории

«Флорида» одержала 4 победы в 6 последних личных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Торонто» оценивается букмекерами в 2.47, ничья — в 4.56, победа «Флориды» — в 2.45.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.70, на тотал меньше 5.5 — за 2.26.

Прогноз: «Торонто» в последних домашних матчах демонстрирует исключительный уровень исполнительского мастерства и добивается результатов с завидным темпом. В игре против нестабильной «Флориды» команда Беруби вновь захватит ведущие роли и оставит гостей без турнирных приобретений.

Ставка: «Торонто» победит в матче за 1.91.

Прогноз: На своей территории «Лифс» способны добиться высокого показателя результативности и вместе с тем сдержать соперника за счет компактного оборонительного блока.

Ставка: Тотал меньше 6 за 1.83.