В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать «Автомобилист». Игра пройдет на «Трактор Арене» 6 января, начало — в 14:00 (мск).

«Трактор»

Турнирное положение: В Восточной конференции «Трактор» занимает 6 место, челябинский клуб в 42 матчах набрал 42 очка. Команда одержала 18 побед и потерпела 24 поражения.

Последние матчи: «Трактор» на своем льду одержал победу над одним из фаворитов Континентальной хоккейной лиги — минским «Динамо» (5:4). В составе победителей дубль оформил нападающий Александр Кадейкин, ещё по шайбе в сетку ворот соперника забросили Андрей Светлаков, Михаил Григоренко и Василий Глотов.

Не сыграют: У «Трактора» нет игроков, которые пропустят матч.

Состояние команды: «Трактору» удалось прервать проигрышную серию из двух матчей, челябинцы до встречи с минскими динамовцами проиграли «Магнитогорску» (4:5 — после овертайма) и «Ак Барсу» (2:3).

«Автомобилист»

Турнирное положение: Екатеринбургский клуб занимает 4 место на Востоке, хоккеисты «Автомобилиста» в 41 сыгранной встрече набрал 49 очков.

Последние матчи: «Автомобилист» потерпел разгромное поражение в гостевом поединке против «Ак Барса» (0:5).

Не сыграют: У «Автомобилиста» нет игроков, которые пропустят матч.

Состояние команды: Поединком против «Ак Барса» прервалась пятиматчевая победная серия «Автомобилиста», в которую вошли игры против «Лады» (4:3), «Барыса» (4:1), «Сибири» (5:0), «Адмирала» (3:2) и «Динамо» Минск (2:2, 2:1 — после буллитов).

Статистика для ставок

«Трактор» занимает 6 место в Восточной конференции

«Автомобилист» занимает 4 место в Восточной конференции

В этом сезоне «Автомобилист» одержал три победы над «Трактором» (5:1, 5:3, 1:1 (2:1 — после буллитов)).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Трактора» букмекерами оценивается в 2.40, ничья — в 4.10, а победа «Автомобилиста» — в 2.55.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.10, на тотал меньше 5.5 — за 1.75.

Прогноз: «Автомобилист» в этом сезоне трижды обыграл «Трактор», пропустив в среднем за игру по шайбе. Хоккеисты из Екатеринбурга стремятся закрепиться в лидерах своей конференции. Наш выбор — новая победа «Автомобилиста» над челябинцами.

Ставка: Победа «Автомобилиста» с коэффициентом 2.55.

Прогноз: В среднем за матч хоккеисты из Челябинска и Екатеринбурга забрасывают друг другу по 5 шайб. Можно рискнуть в пользу результативности матча.

Ставка: ТБ 5.5 с коэффициентом 2.10.