прогноз на матч Молодежного чемпионата мира по хоккею, ставка за 2.25

В финале молодежного чемпионата мира Швеция встретится с Чехией. Игра пройдет в «Эксель-Энерджи-центре» 6 января. Начало матча — в 04:30 (мск).

Швеция

Путь к плей-офф: На групповом этапе Швеция заработала 12 очков, с которыми закрепилась на 1-м месте в таблице, на 3 балла опередив сборную США.

Последние матчи: Одержав четыре победы на общей стадии, включая разгром США (6:3), Швеция ярко начала плей-офф, в рамках которого вынесла Латвию (6:3).

В полуфинале подопечные Магнуса Хавелида схлестнулись с Финляндией, у которой вырвали победу в тяжелой серии буллитов, состоявшей из 16 попыток на двоих (4:3, бул.).

Не сыграют: В составе Швеции кадровые потери отсутствуют.

Состояние команды: Сборная Швеции выглядит наиболее тактически последовательной командой, устойчивой к давлению и умеющей правильно реагировать на конкретные ситуации на льду.

На текущее время коллектив Магнуса Хавелида остается единственным, кто добрался до борьбы за медали без единого поражения в активе. В каждом без исключения матче шведы забивали не менее 3 голов.

Чехия

Путь к плей-офф: В группе B сборная Чехии обосновалась на 2-м месте с 8 очками на счету. На этом этапе команда обогнала Финляндию на 3 турнирных пункта.

Последние матчи: В рамках общей стадии турнира Чехия одержала три победы в четырех играх, а раунд плей-офф начала с разгрома Швейцарии (6:2).

В полуфинале коллектив Патрика Аугусты вновь встретился с Канадой, которой нанес сенсационное поражение, уступая по ходу матча. Победные шайбы за чехов провели Томаш Полетин и Войтех Чихарж (6:4).

Не сыграют: У Чехии нет игроков, которые пропустят матч.

Состояние команды: Чехия стала одной из самых ярких команд этого турнира. Без поставленной игры в обороне, коллектив Патрика Аугусты делает упор на агрессивную атаку.

Дебютная встреча против Канады оказалась единственной, в которой чехи не зафиксировали победный результат. Между тем в четырех матчах из шести в рамках текущего чемпионата Чехия забивала 5 и более голов.

Статистика для ставок

Швеция не проигрывает на протяжении 8 матчей кряду

Чехия победила в 2 личных встречах из 3 последних

В 3 последних личных встречах команды забивали больше 7.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Швеции оценивается букмекерами в 2.25, ничья — в 4.50, победа Чехии — в 2.72.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.60, на тотал меньше 5.5 — за 2.20.

Прогноз: На фоне доминирования североамериканских сборных обе Швеция и Чехия наверняка успели соскучиться по борьбе за золото между европейскими командами. Оба соперника видятся реальными претендентами, но по своей устойчивости и тактической целостности Швеция кажется фаворитом.

2.25 Швеция победит Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч Швеция — Чехия принесёт прибыль 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: Швеция победит за 2.25.

Прогноз: Чехия — ярко выраженная атакующая команда, которая не умеет надежно обороняться, но в наступательных фазах проявляет лучше многих на этом турнире. Понимая, откуда может исходить опасность, Швеция попытается организовать высокую плотность оборонительных линий.

2.17 Индивидуальный тотал Чехии меньше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.17 на матч Швеция — Чехия принесёт прибыль 1170₽, общая выплата — 2170₽

Ставка: Индивидуальный тотал Чехии меньше 2.5 за 2.17.