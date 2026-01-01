В рамках четвертьфинала чемпионата мира США встретятся с Финляндией. Игра пройдет в «Эксель-Энерджи-центре» 3 января. Начало матча — в 02:00 (мск).
США
Путь к плей-офф: В группе А сборная США прописалась на 2-м месте с 9 очками на счету. От 1-й Швеции американцы отстали на 3 турнирных пункта.
Последние матчи: На домашнем турнире США поочередно обыграли Германию (6:3), Швейцарию (2:1) и Словакию (6:5).
В заключительном туре команда Боба Моцко встретилась со Швецией, в борьбе с которой подписалась под разгромным поражением (3:6).
Не сыграют: В составе США кадровые потери отсутствуют.
Состояние команды: Американцы провели насыщенный общий этап, который вместе с тем указал на основные проблемы в системе хозяев этого чемпионата.
Основной проблемой команды Боба Моцко является концентрация в зоне защиты. «Звездно-полосатые» завершили раннюю стадию турнира со вторым худшим показателем по пропущенным голам в группе A, уступив лишь сборной Германии.
Финляндия
Путь к плей-офф: В четырех матчах в рамках группы В сборная Финляндии заработала 7 очков, расположившись на 3-й строчке в таблице и на 1 балл отстав от 2-й Чехии.
Последние матчи: Финляндия начала чемпионат с крупных побед над аутсайдерами — над сборной Дании (6:2) и над командой Латвии (8:0).
Первое поражение подопечных Лаури Микколы было зафиксировано во встрече с Чехией (1:2, от). В заключительном туре финны уступили Канаде (4:7).
Не сыграют: У Финляндии нет игроков, которые пропустят матч.
Состояние команды: Финляндия провела посредственный групповой этап — уверенно справилась с андердогами, но не смогла должным образом проявить себя против топ-сборных.
Поражения от Чехии и Канады ставят под сомнение готовность команды Лаури Микколы справляться с конкуренцией на высшем уровне. Тем не менее финны видятся коллективом, способным прибавить в плей-офф.
Статистика для ставок
- США пропускали 3 и более голов в 3 матчах из 4 на этом чемпионате
- В 3 матчах сборной США из 4 предыдущих был пробит тотал больше 8.5
- В 5 личных встречах из 6 команды забивали больше 5.5 голов
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа США демонстрируется букмекерами в 1.73, ничья — в 4.80, победа Финляндии — в 4.04.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.69, на тотал меньше 5.5 — за 2.18.
Прогноз: Американцы выдали противоречивые четыре игры в рамках общего этапа, но в плей-офф могут проявить больше агрессии и желания, лишив финнов любых шансов на сенсацию.
Ставка: США победят за 1.73.
Прогноз: При всех проблемах в зоне защиты «звездно-полосатые» умеют играть в красивый атакующий хоккей.
Ставка: Индивидуальный тотал США больше 3.5 за 1.94.