прогноз на матч Молодежного чемпионата мира по хоккею, ставка за 1.73

В рамках четвертьфинала чемпионата мира США встретятся с Финляндией. Игра пройдет в «Эксель-Энерджи-центре» 3 января. Начало матча — в 02:00 (мск).

США

Путь к плей-офф: В группе А сборная США прописалась на 2-м месте с 9 очками на счету. От 1-й Швеции американцы отстали на 3 турнирных пункта.

Последние матчи: На домашнем турнире США поочередно обыграли Германию (6:3), Швейцарию (2:1) и Словакию (6:5).

В заключительном туре команда Боба Моцко встретилась со Швецией, в борьбе с которой подписалась под разгромным поражением (3:6).

Не сыграют: В составе США кадровые потери отсутствуют.

Состояние команды: Американцы провели насыщенный общий этап, который вместе с тем указал на основные проблемы в системе хозяев этого чемпионата.

Основной проблемой команды Боба Моцко является концентрация в зоне защиты. «Звездно-полосатые» завершили раннюю стадию турнира со вторым худшим показателем по пропущенным голам в группе A, уступив лишь сборной Германии.

Финляндия

Путь к плей-офф: В четырех матчах в рамках группы В сборная Финляндии заработала 7 очков, расположившись на 3-й строчке в таблице и на 1 балл отстав от 2-й Чехии.

Последние матчи: Финляндия начала чемпионат с крупных побед над аутсайдерами — над сборной Дании (6:2) и над командой Латвии (8:0).

Первое поражение подопечных Лаури Микколы было зафиксировано во встрече с Чехией (1:2, от). В заключительном туре финны уступили Канаде (4:7).

Не сыграют: У Финляндии нет игроков, которые пропустят матч.

Состояние команды: Финляндия провела посредственный групповой этап — уверенно справилась с андердогами, но не смогла должным образом проявить себя против топ-сборных.

Поражения от Чехии и Канады ставят под сомнение готовность команды Лаури Микколы справляться с конкуренцией на высшем уровне. Тем не менее финны видятся коллективом, способным прибавить в плей-офф.

Статистика для ставок

США пропускали 3 и более голов в 3 матчах из 4 на этом чемпионате

В 3 матчах сборной США из 4 предыдущих был пробит тотал больше 8.5

В 5 личных встречах из 6 команды забивали больше 5.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа США демонстрируется букмекерами в 1.73, ничья — в 4.80, победа Финляндии — в 4.04.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.69, на тотал меньше 5.5 — за 2.18.

Прогноз: Американцы выдали противоречивые четыре игры в рамках общего этапа, но в плей-офф могут проявить больше агрессии и желания, лишив финнов любых шансов на сенсацию.

Ставка: США победят за 1.73.

Прогноз: При всех проблемах в зоне защиты «звездно-полосатые» умеют играть в красивый атакующий хоккей.

Ставка: Индивидуальный тотал США больше 3.5 за 1.94.